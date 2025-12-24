BE:FIRST『THE FIRST TAKE』で披露した「夢中」「I Want You Back」の配信リリースが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが「夢中」「I Want You Back」の『THE FIRST TAKE』バージョンを、12月29日に配信リリースすることが決定した。

■ピアノのみのスペシャルアレンジで披露された「夢中」

「夢中」は、ゴスペルをベースに、“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で不器用ながらも真っすぐな純愛を描いたラブソング。

「Betrayal Game」でも共作した、ソウルやR＆Bをベースにした音楽性と、甘さ／切なさ／艶感／力強さが共存する歌声で魅了するシンガーソングライター、eillと、BE:FIRSTのバックバンドのバンマスとして活躍し、ポップなメロディメイクや多彩なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジを得意とする音楽プロデューサー、Ryo ‘LEFTY’ Miyataを迎えて制作。ドラマ主題歌として話題を呼んだ一曲で、ストリーミング総再生回数は1.5億回再生を突破した。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』ではピアノのみのスペシャルアレンジで披露。BE:FIRSTの歌唱力に注目が集まった。

■「I Want You Back」は、The Jackson 5の同名曲のリメイクカバー

「I Want You Back」は、The Jackson 5の「I Want You Back」のリメイクカバーとしてSKY-HIとSunnyがプロデュース。ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログ・コンソール”と称される伝説的機材、Neve 8068を使用し、生バンドをレコーディング、その音源をサンプリングソースとして取り込み、ヒップホップ的に再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。

オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈であらたに書き下ろされた歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。消費のスピードが加速するこの時代にあっても、ボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由を示す、リスペクトに満ちた一曲となっている。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』では特別バンドアレンジにて「I Want You Back」を一発撮りパフォーマンス。原曲にリスペクトを込めて、楽しさが伝わるBE:FIRSTらしいパフォーマンスが話題となった。

この季節にぴったりな心温まるパーティソングの新曲「街灯」や、数多くの年末特番への出演で話題沸騰中のBE:FIRST。2026年には自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』の開催も発表している。

■リリース情報

2025.12.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「街灯」

2025.12.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夢中-From THE FIRST TAKE」

2025.12.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I Want You Back-From THE FIRST TAKE」

