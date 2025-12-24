¾åÅÄÎµÌé¤Ë¡¢B¡õZAI¶¶ËÜÎÃ¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¶Ê¡×¤ò¹ðÇò¡£MC¤Î»ùÅè°ìºÈ¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¾åÅÄÎµÌé¡¢B¡õZAI¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special Season2¡Ù¡ÊÂè7²ó¡Ë¤¬¡¢12·î25Æü16»þ¤è¤êPrime Video¤ª¤è¤ÓDMM TV¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢MC¤ò»ùÅè°ìºÈ¡Ê¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢£¾åÅÄÎµÌé¤ÈB¡õZAI¤¬ÇòÇ®¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¡ØStar Song Special¡Ù¤Ï¡¢¡È¥¹¥¿¥½¥ó¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ä¡¢ÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ëNG¤Ê¤·¤Î¥³¥é¥Ü¥Èー¥¯¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É¤Ê»þ´Ö¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¾åÅÄ¤¬B¡õZAI¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤Ç¡Ö¥«¥ó¥¿ー¥Ó¥ì¡×¡Ö2ND BITE¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¥«¥ó¥¿ー¥Ó¥ì¡×¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò±éÁÕ¤¹¤ë°ðÍÕÄÌÍÛ¤Ï¡Ö°ÊÁ°¡¢ÉñÂæ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÜ²È¤Î¾åÅÄ¤¯¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö2ND BITE¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚÍª¿Î¤¬¡Ö¾åÅÄ¤¯¤ó¤ÈB¡õZAI¥á¥ó¥Ðー8¿Í¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£ËÜ¹â¹î¼ù¡Ê¢¨¹â¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ï¡Ö¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Ç¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¡Ø³§¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¡Ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡Ë±é½Ð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤ÆB¡õZAI¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢KAT-TUN¤Î¡ÖKeep the faith¡×¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÂ¾¡¢B¡õZAI¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖAin¡Çt No Dream Over¡×¤òÈäÏª¡£¡ÖKeep the faith¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¶¶ËÜÎÃ¤Ï¾åÅÄ¤Ø¡Ö°Õ¼±¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¡£¾åÅÄ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¤Î¤«¡£
¢£¾åÅÄÎµÌé¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â
¥Èー¥¯´ë²è¡ÖSwitch Question¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ËÀèÇÚ¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò»ØÌ¾¤·¤ÆÆ±¤¸¼ÁÌä¤òSwitch¡£¡ÈNG¤Ê¤·¡É¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
º£²ó¤Ï¾åÅÄ¤ÈB¡õZAI¤¬ÂÐÌÌ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾åÅÄ¤È¸òÎ®¤¬¿¼¤¤¿ûÅÄÎÖÇ«¤Ï²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜÂê¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤¬¾åÅÄ¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¼«¤éºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¾åÅÄ¤Ï¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö³ÚÉè¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¡£Èà¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÂ¾¡¢¶¶ËÜ¤¬¾åÅÄËÜ¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¶Ê¡×¤ò¹ðÇò¤·¤ÆMC¤Î»ùÅè¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤Ò¤ÈËë¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢°ðÍÕ¤Ï¡ÖËÍ¡¢¾åÅÄ¤¯¤ó¤¬¼¹É®¤·¤¿¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¾åÅÄ¤Î¼¹É®³èÆ°¤ò¿¼·¡¤ê¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È³è»ú¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾åÅÄ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¾®Àâ¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÍýÍ³¤ËB¡õZAI¤Ï¡Ö¤¨¤§!?¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¡£¤½¤·¤Æ¼ÁÌä¼Ô¤È²óÅú¼Ô¤¬¡È¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¾åÅÄ¤¬B¡õZAI¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ø¡Èºî»ì¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£B¡õZAI¤Ïºî»ì·Ð¸³¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤¯¤Ë²»³ÚÂç³ØÂ´¶È¤ÎÌð²ÖóÕ¤Ï¡Öºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ÎÎ¾Êý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥í¢ª¥¤¥Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¾åÅÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤Í¡¢Å·ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Ìð²Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ìÆ±¤ÎÏÃÂê¤Ï¡ÖÂÎºî¤ê¡×¤ä¡ÖÂÎ·¿°Ý»ý¡×¤Ø¡£¾åÅÄ¤Î¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ÈÁé¤»ÂÎ¼Á¡É¤Ë¡¢ËÜ¹â¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ä!?¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢B¡õZAI¤Î¡È¶ÚÆùÃ´Åö¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ÀîºêÀ±µ±¡Ê¢¨ºê¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¥°¥ëー¥×¤Î¡È¥â¥Î¥Þ¥ÍÃ´Åö¡É¤À¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¾åÅÄ¤È¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤Ê¤ó¤È½éÈäÏª¡£¡Ö¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¾åÅÄ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤«¡Ä!?¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Î¼ÁÌä¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¾åÅÄ¤¬¡ÖÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ù¤ò¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¡Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê³ØÀ¸»þÂå¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ëÂ¾¡¢B¡õZAI¤Î¥êー¥Àー¡¢º£ÌîÂçµ±¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡È¿¼～¤¤¼ÁÌä¡É¤ò¾åÅÄ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
Prime Video¡¦DMM TV¡ØStar Song Special Season2¡Ù
12/25¡ÊÌÚ¡Ë16:00～¡¡ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
³Ö½µÌÚÍË16:00ÇÛ¿®
½Ð±é¡§»ùÅè°ìºÈ¡ÊÂè7²óMC¡Ë¡¢¾åÅÄÎµÌé¡ÊÂè7²ó¥²¥¹¥È¡Ë¡¢B¡õZAI
(C)Storm Labels Inc.
