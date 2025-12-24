¡ÚMLB¡Û¡ÖËÜÊª¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×Â¼¾å½¡Î´¤Î²ÃÆþ¤òW¥½¥Ã¥¯¥¹ÂÇ·â¥³ー¥Á¤¬´¿·Þ¡¡¡ÖÇ¤È¥Í¥º¥ß¤ÎÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¡×¤Èº£¸å¤Î¡È»îÎý¡É¤â»ØÅ¦
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ÎÂÇ·â¥³ー¥Á¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥ì¥¯¡¦¥·¥çー¥â¥ó»á¤¬¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÏÂÀ½ÂçË¤¤È¤Î¶¦Æ®¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¶¦Æ®¿´ÂÔ¤Á
Â¼¾å³ÍÆÀ¤Î°ìÊó¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥çー¥â¥óÂÇ·â¥³ー¥Á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢²¿¤«¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤À¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¾¯¤·»þ´Ö¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤ÎÃÎ¤é¤»¤ò½Ë¤Ã¤¿¤è¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÈà¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó53²¯±ß¡Ë¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å¡£22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ÏËÍ¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÈÇò¤¤·¤²¼¡É¤ò·Ç¤²¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¢£¡Ö¶ÐÊÙ¤Ç¾ðÇ®¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥·¥çー¥â¥óÂÇ·â¥³ー¥Á¤Ï¡¢Â¼¾å¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¡£Ç¯¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ì¸Ä¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÁê¼êÂ¦¤¬¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯Â³¤¯¡ÈÇ¤È¥Í¥º¥ß¤ÎÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æü¡¹Å¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈà¤Ï¶ÐÊÙ¤Ç¡¢¾ðÇ®¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä©Àï¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁª¼ê¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ËÍè¤Æ¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£»°´§²¦¤äWBC¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ËÜÊª¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Áー¥à¤òµß¤¨¤ë¤«¡£Â¼¾å¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£