¡ÚÇðºê´¢±©¸¶È¯¡Û²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬¹â»ÔÁíÍý¤ËºÆ²ÔÆ¯Æ±°Õ¤òÊó¹ð¡Ö7¹àÌÜ¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÍ×Ë¾¡Ú¿·³ã¡Û
²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï23Æü¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¸©¤¬µá¤á¤ë7¹àÌÜ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ»ö¤Ï¡¢ÀÖÂô·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤ËºÆ²ÔÆ¯¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÁíÍý¤ÈÌÌ²ñ¡£¡Ö¸©Æâ¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤äÅìµþÅÅÎÏ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢7¹àÌÜ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿·³ã¸©¤Î³§¤µ¤ó¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤â´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÅìµþÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÃÇ¤Ë°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤Ë¼èÁÈ¤à¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢ÃÎ»ö¤ÏÁíÍý¤Ë¸¶È¯¤ò»ë»¡¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö
¡Ö°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÁíÍý¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¸©Ì±¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¡£(ÁíÍý¤ÎÊÖÅú¤Ï)¡Ø»þ´ü¤ò¸«¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡×
