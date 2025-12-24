¡ÚÇðºê´¢±©¸¶È¯¡Û²Ö³ÑÃÎ»ö¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×ÅìµþÅÅÎÏ¤¬24Æü¤Ë»ÈÍÑÁ°³ÎÇ§¤ò¿½ÀÁ¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã¸©¤¬Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï24Æü¤Ë¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ë»ÈÍÑÁ°³ÎÇ§¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÏÆ±ÆüÄ«¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÅìÅÅ¤ËÂÐ¤·¤Æº£¸å¤Î¹©Äø¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö
¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÀµÄ¾¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ°¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÁ´¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡×
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï24Æü¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ËºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ªÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø»ÈÍÑÁ°³ÎÇ§¡Ù¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢2026Ç¯1·î20Æü¤Ë¤âÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤òºÆ²ÔÆ¯¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÃÎ»ö¤Ï²ñ¸«¤Ç¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Ãå¼Â¤Ë²ÝÂê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
