1·î22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î°õºþºî¶È¤¬¡¢»³¸ý»Ô¤Î°õºþ²ñ¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°õºþºî¶È¤Ï»³¸ý»Ô¤Î°õºþ²ñ¼Ò¤Ç23Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢24Æü¤Ï¡¢Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¿¦°÷¤é¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î¤â¤È¡¢°õºþÉÔÎÉ¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°õºþ¤µ¤ì¤¿ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ï¡¢°ìÈÌÍÑ¤ÈÅÀ»úÍÑ¡á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½115ËüËç¤Ç¤¹¡£
Çò¤ÎÍÑ»æ¤Ë¡¢¹õ¤¤»ú¤ÇÃÎ»öÁª¤Î¡ÖÃÎ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Âç¤¤¯°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¡á2022Ç¯¤Î¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ï¡¢ÅêÉ¼Î¨¤¬34.91¡ó¤È²áµîºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷¡¡²ñ¹õÀ¥Ë®É§°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡ÖÁªµó¤Ë¹Ô¤¯°ÕÍß¤¬¤ï¤¯¤è¤¦¤ÊÁªµó¤¬¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤í¤ó¤ÊSNS¤Ê¤É¤â»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁªµó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ï24ÆüÃæ¤Ë¸©Æâ19¤Î»ÔÄ®¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ï¡¢1·î22Æü¹ð¼¨¡¢2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£