²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÖÈþµÓ¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¡¡¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÈµÓÀþÈþ¡õ¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿ÂÀ¤â¤âÏª¤ï
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ ²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÖÈþµÓÎØÉñ¶Ê¡×¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢µÇ°¤È¤·¤Æ»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡ÈÈþµÓ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£¤ê²¼¤í¤µ¤ì¡¢²¬ÅÄ¤Î»ý¤Ä·Ý½ÑÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷°áÁõ¤«¤é¸«¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÈµÓÀþÈþ¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â
¡¡Âç¿Í¤Î¿§¹á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¤ª¤«¤Ô¡¼¤³¤È²¬ÅÄ¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡ÈÈþµÓ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¡£É½»æ¥«¥Ã¥È¤«¤éÊñ¤ß±£¤µ¤ºÁ´ÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷°áÁõ¤«¤é¸«¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÈµÓÀþÈþ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤é¤Ã¤È¤·¤¿½÷À¤é¤·¤¤¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿ÂÀ¤â¤â¤¬Ïª¤ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¥·¥ã¥Ä»Ñ¤âÉ¬¸«¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ö¥é¡õ¥·¥ç¡¼¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¤Ç¤â¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥â¥Ç¥ëÂ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤ëÇò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷¤Î°áÁõ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ÈÈþËÆ¤Ç¡¢ÌÜÀþ¤¬Å£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹ñÊõµé¤ÎÈþµÓ¤ÈÍ«¤¤¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃË¤Î¿´¤òÏÉ¤Å¤«¤ß¤Ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï1994Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤ÆM¥ê¡¼¥°¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Ë½êÂ°¡£¶¥µ»¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ¾¼´¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï4th¼Ì¿¿½¸¡Ø¼±¾å³«²Ö¡Ù¤âÈ¯ÇäÃæ¤Ç¡¢É½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷°áÁõ¤«¤é¸«¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÈµÓÀþÈþ¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â
¡¡Âç¿Í¤Î¿§¹á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢·Ý½ÑÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¤ª¤«¤Ô¡¼¤³¤È²¬ÅÄ¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡ÈÈþµÓ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¡£É½»æ¥«¥Ã¥È¤«¤éÊñ¤ß±£¤µ¤ºÁ´ÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷°áÁõ¤«¤é¸«¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÈµÓÀþÈþ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï1994Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤ÆM¥ê¡¼¥°¡ÖKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡×¤Ë½êÂ°¡£¶¥µ»¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ¾¼´¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï4th¼Ì¿¿½¸¡Ø¼±¾å³«²Ö¡Ù¤âÈ¯ÇäÃæ¤Ç¡¢É½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£