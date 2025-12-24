Ãæ¹ñ¤òÇË¤ë¡ªÆÈ¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¹âÂ®Å´Æ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼«Í³»þÊó¤Ï23Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤òÇË¤ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÆÈ¥·¡¼¥á¥ó¥¹¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊSiemens Mobility¡Ë¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¹âÂ®Å´Æ»·úÀß¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥á¥ó¥¹¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀßÊ¬Ìî¤ÇÄ¹¤¤ï¤¿¤ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ¤Î¶¥¹ç´ë¶È¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àºÇÂç¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡ÊVingroup¡Ë¤ÈÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¥Ï¥Î¥¤¤È¥Ï¥í¥óÏÑ¤ò·ë¤Ö¥Ù¥È¥Ê¥à½é¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤Î·úÀß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ëÂ³Ý¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª±Æ¶ÁÎÏ¤òÅ¾´¹¤·ÆÀ¤ëÀïÎ¬Åª°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥·¡¼¥á¥ó¥¹¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Î¹âÂ®Å´Æ»Åê»ñ³«È¯²ñ¼Ò¡Ê¥Ó¥ó¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ë¤È¡ÖÊñ³çÅªÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Èµ»½Ñ°ÜÅ¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¡£17Æü¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëCEO¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¿¡¼¡ÊMichael Peter¡Ë»á¤¬¼«¤é½ðÌ¾¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥É¥¤¥ÄÃó¥Ù¥È¥Ê¥àÂç»È¤Î¥Ø¥ë¥¬¡¦¥Þ¥ë¥¬¥ì¡¼¥Æ¡¦¥Ð¥ë¥È¡ÊHelga Margarete Barth¡Ë»á¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î²¼¤ÇÄ´°õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µ»ö¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥¤¥ÄÂ¦¤¬¤³¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê·úÀß°Æ·ï¤ò¶Ë¤á¤Æ½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¿·À¤Âå¤ÎÄ¶¹âÂ®Îó¼Ö¡ÖVelaro Novo¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ºÇ¹â»þÂ®¤Ï350¥¥í°Ê¾å¤ËÃ£¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤ÏÁ°À¤Âå¥â¥Ç¥ëÈæ¤ÇÌó30¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥á¥ó¥¹¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¼çÍ×¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅý¹ç¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£µ»ö¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¥Ï¥Î¥¤¤È¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤ò·ë¤ÖÁ´Ä¹Ìó1550¥¥í¤ÎÆîËÌ¹âÂ®Å´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·úÀß¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁíÅê»ñ³Û¤ÏºÇÂç700²¯ÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó11Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥·¡¼¥á¥ó¥¹¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼õÃí¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ËµðÂç¤ÊÅ´Æ»»Ô¾ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¥¹¡×¤¬¡¢¡Ö¥·¡¼¥á¥ó¥¹¤¬º£²ó¥Ù¥È¥Ê¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¶¥¹ç¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¼óÅÔ¥Ï¥Î¥¤¤È¥¯¥¢¥ó¥Ë¥ó¾Ê¥Ï¥í¥óÏÑ¤ò·ë¤ÖÁ´Ä¹121¥¥í¤Î¹âÂ®Å´Æ»·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤ÇÃÏ²¼Å´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·úÀß¤Ë¿ôÉ´²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃ¤ËÁ´¹ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¹âÂ®Å´Æ»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ÃÏ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ãæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤Îµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Îµ»½Ñ¤Ï¹â²Á¤À¤¬¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÏÀäÂÐ¤Ë»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì±´Ö¤ÏÃæ¹ñ¤¬¤¤¤«¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê¹ñ²È·úÀß¤Ë¤â´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤ÎÏÀÉ¾¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë