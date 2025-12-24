『花より男子』懐かしい！道明寺と牧野の2ショット 原作者のイラスト色紙にネット衝撃「イイ恋してんだな」
漫画『花より男子』の原作者・神尾葉子が23日、自身のXを更新し、同作のイラスト色紙を公開した。
【画像】エモい！道明寺と牧野の顔寄せ2ショット 『花より男子』イラスト色紙
累計6100万部を記録し、実写ドラマ・映画化など数々のメディアミックスでも話題を呼んだ漫画『花より男子』の作者・神氏による初のエッセイ集『花より漫画』が先日発売され、その告知もかねてイラスト色紙を投稿。
「今日、紀伊國屋新宿本店さんへ行って、これを描いてきました。たぶんこれからこのコーナーに飾っていただけるかと…来年1月10日の『花より漫画』サイン本お渡し会よろしくお願いします！」と伝えた。
イラスト色紙には牧野つくし、道明寺司が描かれており、これにファンは「道明寺と牧野の2人を見るだけで未だにトキメキます」「なんか二人とも連載時よりイケメン&可愛くなっててイイ恋してんだな」「花男懐かし〜」「国宝じゃ！」などと反応している。
