¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæ¡¢¼«Âð¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¿¢Êª¤òÈäÏª¡¡¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¿§ÉÕ¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÍµÈ¹°¹Ô¤â¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¡Ê49¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ÇºÏÇÝ¤·¤¿¿¢Êª¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿2Ëç¡Û¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¿§ÉÕ¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¼«Âð¤Î´Ñ¾ÞÍÑ¥È¥¦¥¬¥é¥·
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡¢´Ñ¾ÞÍÑ¥È¥¦¥¬¥é¥·¡£1¤Ä¤Ï¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¤º¡¼¤Ã¤È¿¿¤ÃÇò¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¿§ÉÕ¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¤âÌä¤¤¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤â¤Î¤«¤éÇò¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¿§¤ÎÉÕ¤Êý¤¬¤Þ¤Ð¤é¤Ê¥È¥¦¥¬¥é¥·¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¡ÖÅÉ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ÇÈ¿±þ¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·ÅÄÃæ¤Ï¡Ö±à·ÝÈÖÁÈ¤ÎMC¤¬¤¤¤¦»ö¤¸¤ã¤Í¤§¡Á¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±à·ÝÃË»Ò¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î²Ä°¦¤¤¥È¥¦¥¬¥é¥·¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥«¥é¥Õ¥ëåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¼ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¥Á¥å¡¼¤·¤¿¤é¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö´Õ¾ÞÍÑ¤Î¸Þ¿§Åâ¿É»Ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹ ¿§¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿2Ëç¡Û¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¿§ÉÕ¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¼«Âð¤Î´Ñ¾ÞÍÑ¥È¥¦¥¬¥é¥·
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡¢´Ñ¾ÞÍÑ¥È¥¦¥¬¥é¥·¡£1¤Ä¤Ï¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¤º¡¼¤Ã¤È¿¿¤ÃÇò¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¿§ÉÕ¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¤âÌä¤¤¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤â¤Î¤«¤éÇò¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¿§¤ÎÉÕ¤Êý¤¬¤Þ¤Ð¤é¤Ê¥È¥¦¥¬¥é¥·¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö±à·ÝÃË»Ò¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î²Ä°¦¤¤¥È¥¦¥¬¥é¥·¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥«¥é¥Õ¥ëåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¼ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¥Á¥å¡¼¤·¤¿¤é¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö´Õ¾ÞÍÑ¤Î¸Þ¿§Åâ¿É»Ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹ ¿§¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£