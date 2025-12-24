ÃÝÆâÎÃ¿¿¡õÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ø10DANCE¡Ù¤«¤éÂ£¤êÊª¡¡¿·¥«¥Ã¥È¡õÈþ¤·¤¯ÁÔÂç¤Ê¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡Netflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ê¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¡Ë¡Ù¤¬ÇÛ¿®½é½µ¤«¤éNetflix½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì±Ç²è¡ËÆþ¤ê¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤¹¤ëÃæ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ò·Þ¤¨¤ë12·î24Æü¡¢W¼ç±é¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ØÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø10DANCE¡Ù2ËÜ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¡¤Þ¤º¡¢SNS¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë°µ´¬¤Î10¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤«¤é¡¢Æó¿Í¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥À¥ó¥¹¤Ø¤Î°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿2ÅÀ¤¬¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌòÊÁ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤Îå«¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃÝÆâ¤ÈÄ®ÅÄ¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢À¤³¦TOP10Æþ¤ê¤ò½Ë¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½Ëº×´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÝÆâ¡¢Ä®ÅÄ¤é¤¬¥À¥ó¥¹¤òÌÔÆÃ·±¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ú¥À¥ó¥¹Îý½¬ÊÔ¡Û¤È¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥À¥ó¥¹Áª¼ê¸¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿¡Ú¥¹¥±¡¼¥ëÊÔ¡Û¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü2ËÜ¤â¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢°æ¾åº´Æ£¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¶¥µ»¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯Æó¿Í¤ÎÃË¤¬¡¢¾ðÇ®¡¢³ëÆ£¡¢¼»ÅÊ¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤À¡£ÃÝÆâ¤¬¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÎëÌÚ¿®Ìé¤ò¡¢Ä®ÅÄ¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ê¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¥À¥ó¥¹¡ËÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¿ùÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶¥µ»¥À¥ó¥¹¤ØËÜµ¤¤ÇÄ©Àï¤·¤¿»Ñ¤¬À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡Ú¥À¥ó¥¹Îý½¬ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢Â©¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¹¤éÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ò10¥À¥ó¥¹¡Ó¤ËÄ©¤àÆó¿Í¤Î»Ñ¤ò¡¢ÉñÂæÎ¢¤«¤é¹îÌÀ¤Ë¼ýÏ¿¡£¿ÈÂÎ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½Å¤Í¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ë¤¸¤àÉ½¾ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¤Î¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ú¥¹¥±¡¼¥ëÊÔ¡Û¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê²ñ¾ì¤Ë´ÑµÒ¤òÆþ¤ì¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤¬½¸¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÉñÂæ¤¬·Áºî¤é¤ì¤Æ¤æ¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¶¥µ»¥À¥ó¥¹¤Î¸·¤·¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤ä¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¤È¡¢Ìò¼Ô¤¿¤Á¤Îµ¤Ç÷¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡Ø10DANCE¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¡¢ºÇ¤âÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤Netflix±Ç²è¤Î°ìËÜ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
