hitomi¡¢½é¤Î¥é¥¤¥ÖÈ×¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¤ç¤¦ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î1Æü¸ÂÄêºÆ¸ø³«¤âÈ¯É½
¡¡²Î¼ê¤Îhitomi¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÖÈ×¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:CONNECT¡Ù¤ò¡¢¤¤ç¤¦ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ê¤Éhitomi¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó
¡¡11·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿²»¸»¤È¤Ê¤ê¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖCANDY GIRL¡×¡ÖLOVE 2000¡×¡ÖSAMURAI DRIVE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ýÅÄ¹á¿¥¤ÈDo As Infinity¤ÎÈ¼ÅÔÈþ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²Î»ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ê¥é¥¤¥È³Ú¶Ê¡ÖÂÎ²¹¡Êí¡Ë¡×¤È¡Öthere is...¡ÊLOVE¡Ë¡×¤ò´Þ¤à¡¢·×12¶ÊÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ò»£±Æ¤·¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2026Ç¯1·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁü¤ò1Æü¸ÂÄê¤ÇºÆ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡2026Ç¯3·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« duo MUSIC EXCHANGE¤Ç¥é¥¤¥Ö¡Øhitomi Live 2026 - STAND BY¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£»ØÄêÀÊ¤ÏÂ¨´°¤Ç¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ßÈ¯ÇäÃæ¡£¤Ê¤ª¡¢¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ä¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØRe:CONNECT¡Ù¤Î¥é¥¤¥ÖCD¤È¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡ÊBlu-ray¡Ë¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
