¡ØZIP¡ª¡Ù¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡Ä¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸åÆ£³Ú¡¹¡¢ºÇ¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¸åÆ£³Ú¡¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¡ØLALA ¡Á Another Edition ¡Á¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢24Æü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ©¤±¤Æ¤ë¡©³¤ÊÕ¤Ç¾Ð´é¤Î¸åÆ£³Ú¡¹
¡¡¸åÆ£¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØZIP¡ª¡Ù¤ä¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¸«¤»¤ëÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾Ð´é¤ä¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤É½¾ð¤äÊ·°Ïµ¤¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØLALA ¡Á Another Edition ¡Á¡Ù¤Ï¡¢¸åÆ£¼«¿È¤¬¥«¥Ã¥È¤òºÆ¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄêÈÇ¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤êºÝÎ©¤ÄÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï¡¢2000Ç¯7·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹154¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿¤ÏAB·¿¡£¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢ÆÉ½ñ¡£ÆÃµ»¤Ï¡¢¥¨¥¤¤Î´é¥Þ¥Í¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢½ñÆ»¡£SKE48 ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¡£¡Ø¥º¡¼¥à¥¤¥ó¡ª¡ª¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ù¤ä¡ØOha¡ª4NEWS LIVE¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¸å¡¢¸½ºß¤Ï¡ØZIP¡ª¡Ù¤ä¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¡£
