À¤³¦¤Ç¤â¡È¥ä¥ó¥¡¼ÀûÉ÷¡É¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡ÙºÇ½ªÏÃ¤¬ÇÛ¿®¡¡Îø¤ÎºÇ½ª»îÎý¡ÈÂ´¶È¼°¡É¤ÇÂçµÕÅ¾¤¬¡Ä
¡¡Netflix¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡ÙºÇ½ªÏÃ¤ò´Þ¤àÂè8ÏÃ¤«¤é10ÏÃ¤Þ¤Ç¤¬¡¢23Æü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢2½µÏ¢Â³¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëNetflix½µ´ÖTOP10¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤â2½µÏ¢Â³½µ´ÖTOP10Æþ¤ê¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÀûÉ÷¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Îø¤ÎºÇ½ª»îÎý¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÏÂÁõ»Ñ¡ÄÂÎ°é´Û¤Ç¸þ¤¹ç¤¦2¿Í
¡¡º£ºî¤ÏÆüËÜ½é¡¦¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÃË½÷¤¿¤Á¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤Ç¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Î¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷11¿Í¤¬14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢·ö²Þ¤ËÎø¤ËËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡£ºÇ½ªÆü¡¦Â´¶È¼°¤Ç°¦¤¹¤ë¿Í¤ØÁÛ¤¤¤ò¹ð¤²¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡Ä¡£
¡¡8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹»ÆâÊüÁ÷¤Ç¡Ö¤¤¤Þ°ìÈÖÏÃ¤·¤¿¤¤½÷»Ò¡×¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡£Ê£¿ô¤ÎÃË»Ò¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¤Ï¡¢ºÇ¤â²ñ¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏBaby¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¥ß¥ë¥¯¤â¡Ö¥æ¥ê¥¢¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ìÅÓ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹»Æâ¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¡£
¡¡Baby¤ÏÌÂ¤Ã¤¿Ëö¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¸µ¤Ø¸þ¤«¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤òÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ëÆóÀ¤¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤â¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ç¤¢¤â¤È¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤âµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤Ë¡ÖÃ¯¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ÎÎø¥Ð¥Ê¤Ë¡£²áµî¤ÎÎø°¦¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÏÃÂê¤Ï¡ÖÈó¹Ô¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤í¤¦¤È¤·¤¿²áµî¤ä¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ø¡£¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤Ï¡¢¾¯Ç¯±¡¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤È¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÎÞ¤ò¸«¤Æ¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆóÀ¤¤â¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥ª¥«¥ó¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¡×¤È¡¢ÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤ë¡£¸ø½°ÅÅÏÃ¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¤Ø¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¿¿´À¿°ÕÅÁ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥é¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ÉËÜÅö¤ÏÁÇÄ¾¤Ê»Ò¡×¡ÖÊìÀ¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡×¤È¡¢MC¿Ø¤â»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÆóÀ¤¤Î²º¤ä¤«¤Ê°ìÌÌ¤òÀä»¿¡£
¡¡¾ìÌÌ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎø¤ÎÌð°õ¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Baby¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¥æ¥ê¥¢¤À¤«¤é¡×¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ÎÎø¿´¤òËÜ¿Í¤ØÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Â´¶È¼°¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿9ÏÃ¡¢¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤¿»Ò¤É¤â¿©Æ²¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¿´¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇØ·Ê¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡Ö³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Æ¤«¤ê¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢»×¤ï¤ºMC¤Î±ÊÌî¤â¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤Ê¤¡¡×¤È¾®¤µ¤¯Ï³¤é¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦Éð´ï¤ò³è¤«¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¤¢¤¦¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¤¬°Â¤é¤°¤¿¤Þ¤ê¾ì¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶¦Æ±À¸³è¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¿´¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤ª¤È¤µ¤ó¤Ï¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¤·¤ç¤¦¤³¤µ¤ó¤Ø¼ê»æ¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡£»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¡¢¼Ò²ñ¤ä¿Í¤È´Ø¤ï¤ë´î¤Ó¤ò¼Â´¶¤·¹ç¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â´¶È¼°Á°Ìë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤Áê¼ê¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è·Þ¤¨¤ëºÇ½ª¶ÉÌÌ¡¢10ÏÃ¤Ï¡¢¶¦Æ±À¸³èºÇ¸å¤ÎÌë¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÈBaby¤Î¶ÛÄ¥¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹»ÆâÊüÁ÷¤Ç¤ÏBaby¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤½¤ÎÎø¿´¤òºÆÇ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¥ß¥ë¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¡¤¤¤¤ì¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¤ò¤Ä¤¤¤ËBaby¤Ø¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÁÛÄê³°¤ÎÏÃ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ëBaby¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¶¯¤µ¤ÎÎ¢¤Ë»ý¤ÄÈà½÷¤Î¤«¼å¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¹ðÇòÁ°Ìë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³Ð¸ç¤ò¸ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿Îø¿´¤Èå«¤ò¶»¤Ë¡¢Â´¶È¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤ÊÀ²¤ìÃå¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÂ´¶È¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¹ðÇò¤ÏÃËÀ¤«¤é½÷À¤Ø¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬Baby¤ò¹ðÇòÁê¼ê¤Ø»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¥ß¥ë¥¯¤â¼ê¤òµó¤²¤ë¡£¤ä¤Ï¤êBaby¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ß¥ë¥¯¤Ï¡¢Baby¤Ø¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹ð¤²¤ë¤â¡¢ºòÌë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¼«Ê¬¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¥Ö¥ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Baby¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¤è¤êÀ¿¼Â¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥Ã¥×¥ë¤¬À®Î©¡£¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ËMC¿Ø¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ï½éÆü¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º°ìÅÓ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¹ðÇò¡£¤¹¤ë¤È³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£ÁÛ¤¤¤ò¤³¤á¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë2¿Í¤Ë¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡ÖÎø¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡£¤É¤Á¤é¤È¤âÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï2¿Í¤Ø¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËÆóÀ¤¤Î¹ðÇò¡¢¤¢¤â¤òÁª¤Ö¤«¡¢¤ª¤È¤µ¤ó¤òÁª¤Ö¤«·Þ¤¨¤ë±¿Ì¿¤Î½Ö´Ö¡£ÆóÀ¤¤¬¹ðÇò¤ÎÁê¼ê¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¤¢¤â¤À¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¤ª¤È¤µ¤ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¤¢¤â¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Õ¤é¤Ä¤¯ÆóÀ¤¤Î»Ñ¤Ë¡Ö·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÆóÀ¤¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤¬¤Ç¤«¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Î¹ðÇò¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¥«¥Ã¥×¥ë¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ðÇò¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¤Æ¤«¤ê¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥Ü¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¦Æ±À¸³è¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÀ¸·üÌ¿Îø°¦¤·¤Æ¤ë»Ñ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤¶¡¼¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤¹¤Æ¤«¤ê¤ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤òÃÅ¾å¤Ë¸Æ¤Ó¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡¢ºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»Â´¶È¼°¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¡È°¦¡É¤ò³Ø¤ó¤ÀÈà¤é¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¤Íè¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍÍ»Ò¤ËMC¿Ø¤â¡Ö¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦24Æü¸á¸å8»þ¡¢Netflix Japan¸ø¼°YouTube¤ÈX¤Ç¡Ö¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡ÙÁ´°÷½¸¹ç¡×¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£MEGUMI¡¢AK-69¡¢±ÊÌî¤éMC3¿Í¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç½¸·ë¡£¤¢¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£½Ð±é¤Ï¡¢¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢ÆóÀ¤¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡¢¤ª¤È¤µ¤ó¡¢Baby¡¢¤Æ¤«¤ê¤ó¡¢¤¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤â¡£
