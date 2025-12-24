¡ÚTBS¥é¥¸¥ªÂç´¶¼Õº×¡ÛÆüÈæËã²»»Ò¡ß´ØÄ®ÃÎ¹°¡ß¥ä¡¼¥ì¥ó¥ºÅ¤ÃÌ#1¡¡Ãµ¤êÃµ¤ê¤Î¥È¡¼¥¯¡©´ØÄ®¤ÏÊ¡Åç¤Ç¤µ¤é¤Ð¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿ÈëÏÃ
¡¡TBS¥é¥¸¥ª¤Î³«¶ÉµÇ°Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë25Æü¡¢¸áÁ°8»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å4»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¤Î8»þ´Ö20Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØTBS¥é¥¸¥ªÂç´¶¼Õº×2025¡Ù¤¬À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¡Ù¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¤¢¤é¤æ¤ëÈÖÁÈ¤ÎÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏ¾åÇÈ¡¦Podcast¤ÎÏÈ¤ò¤âÄ¶¤¨¤Æ¡¢TBS¥é¥¸¥ª¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë²ò¶Ø¡ª¡ØTBS¥é¥¸¥ªÂç´¶¼Õº×¡Ù¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì
¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë½Ð±é¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüÈæËã²»»Ò¡Ê¥¢¥Õ¥¿¡¼6¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó2¡Ë¡¢¸á¸å2»þ¤«¤é4»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡Ê¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡Ë¡¢¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´ØÄ®ÃÎ¹°¤ÎÅ¤ÃÌ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÌ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú´ØÄ®¡Û¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¼«ÂÎ¤¬¤³¤Î¥é¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ø#¤Õ¤é¤Ã¤È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àî±Û¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð°æ¡Û´ØÄ®¤µ¤ó¤ÈËÍ¤ÏÃÂÀ¸Æü¤¬°ì½ï¡£º£¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï»÷¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç»÷¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆê¸¶¡Û´ØÄ®¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ú´ØÄ®¡Û¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤³¤Î´Ö¤â¡¢ÊÑ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡Ú½Ð°æ¡ÛÊ¡Åç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡ÖÊÑ¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú´ØÄ®¡Û¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤µ¤é¤Ð¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤â¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Èø·Á¤µ¤ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆê¸¶¡Û¥é¥¤¥Ö¤«±Ä¶È¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£¥é¥¤¥¹¤µ¤ó¤â¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë´üÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥³¥ó¥È¤«¤é¤¹¤°¤Ë¹ß¤ê¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¡Ú½Ð°æ¡ÛÌò¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤µ¤é¤Ð¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
¡Ú´ØÄ®¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹ß¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¹ß¤ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤Î¡¢¥³¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤ß½Ð¤Æ¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÆþ¤ì¤¿¤ä¤Ä¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤µ¤é¤Ð¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Æ¡£¡Ö¥é¥¤¥¹¤µ¤ó¡¢º£¤³¤ó¤Ê¹ß¤ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£
¡ÚÆüÈæ¡Û¥é¥¤¥¹¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù²¦¼Ô¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¡Ú´ØÄ®¡Û¤â¤¦9Ç¯Á°¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤éËèÇ¯²¦¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢µÈËÜ¤Î´óÀÊ¤¬º£¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏµÈËÜ°Ê³°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£´óÀÊ¤ÎÏÈ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥ºº£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡ØM-1¡Ù¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ÊM-1½à·è¾¡¤ÎÍâÆü¤Î¼ýÏ¿¡Ë¡£
¡ÚÆê¸¶¡Û¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¤é¤Ê¡ª¡×¡£²ÃÆ£¹À¼¡¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆüÈæ¡Û»ä¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿2016Ç¯¤Ë¥é¥¤¥¹¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åö»þ¤ÏMC¤ò¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤ÉñÂæ¤À¤Ê¤È¡£
¡Ú½Ð°æ¡Û¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡©
¡ÚÆüÈæ¡Û»ä¤Ïº£Ç¯¤Ç5Ç¯¤Ç¤¹¡£¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤³¤Î´Ö¤Î¤³¤ÎÆÃÈÖ¤ÎÈÖÀë¤Ç½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤·¤Æ¡Ä¡£
¡ÚÆê¸¶¡Û¤Þ¤À¡¢Èó¾ï¤ËÃµ¤êÃµ¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Ï¿ô¡¹¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ª¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ú½Ð°æ¡Û4ËÜ¤â¤¢¤Ã¤¿¤éÏÃ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²æ¡¹¤ÎÀïË¡¤È¤·¤Æ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¤É¤³¤Ç¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥Ü¥±¤Æ¡¦¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¿Í¤È¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤È¥«¥º¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ªÃã¤òÂù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê#2¤ËÂ³¤¯¡Ë
