¡¡TBS¥é¥¸¥ª¤Î³«¶ÉµÇ°Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë25Æü¡¢¸áÁ°8»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å4»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¤Î8»þ´Ö20Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØTBS¥é¥¸¥ªÂç´¶¼Õº×2025¡Ù¤¬À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¡Ù¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¤¢¤é¤æ¤ëÈÖÁÈ¤ÎÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏ¾åÇÈ¡¦Podcast¤ÎÏÈ¤ò¤âÄ¶¤¨¤Æ¡¢TBS¥é¥¸¥ª¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë²ò¶Ø¡ª¡ØTBS¥é¥¸¥ªÂç´¶¼Õº×¡Ù¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì
¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë½Ð±é¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüÈæËã²»»Ò¡Ê¥¢¥Õ¥¿¡¼6¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó2¡Ë¡¢¸á¸å2»þ¤«¤é4»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡Ê¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡Ë¡¢¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´ØÄ®ÃÎ¹°¤ÎÅ¤ÃÌ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡½¡½´ØÄ®¤Ï¡Ø#¤Õ¤é¤Ã¤È¡Ù¤ÎÃæ·Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú´ØÄ®¡Û¤â¤¦4Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÉáÄÌÃæ·Ñ¤È¤«¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´Á³¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿©¤ÙÊª¤È¤«¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢µ¼²»¤ÇÁ´Éô¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ëè²ó¡¢¸þ°æ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆê¸¶¡Û¤½¤ì¤Ç4Ç¯·ÀÌó¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú´ØÄ®¡Û°¦ÕÈ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆüÈæ¡Û¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸þ°æ¤µ¤ó¤¬´ØÄ®¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡£¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÄ®¡Û¤À¤¤¤Ö½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤â¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£
¡Ú½Ð°æ¡Û¸þ°æ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡Ê´ØÄ®¤Î¡Ë¸åÇÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡©
¡Ú´ØÄ®¡Û¤½¤¦¤À¤Ã¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡©ºÇ¶á¤Ï¤´ÈÓ¤â¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤È¤«µÕ¤ËÊÑ¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î´Ö¤â¡¢¸þ°æ¤È2¿Í¤¤ê¤ÇÀ±¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆüÈæ¡Û¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Ç¸þ°æ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¡¢²£ß·²Æ»Ò¤µ¤ó¤È¤«º´Æ£ÛÙÎ¤¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤ÈCMÃæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¸þ°æ¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ç¡¼¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ØÄ®¤µ¤ó¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ØÄ®¤µ¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¸þ°æ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÆüÈæ¡Û¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢CMÃæ¤È¤«¤Ë¤ªÏÃ¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬¤¤ç¤¦¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Êµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ê¼ê¤òÃ¡¤¯»ÅÁð¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¡Ö¸þ°æ¤µ¤ó¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡£º£²ó¤Ï8»þ´ÖÆÃÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡Ö¸þ°æ¤µ¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆê¸¶¡Û¤³¤ì¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª¡Ê¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¡Ë¡Ö¸þ°æ¤µ¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥²¥¹¥È¤â¹ë²Ú
¡Ú½Ð°æ¡Û¤¤ç¤¦½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú´ØÄ®¡ÛÃæ·Ñ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð°æ¡Û½ª¤ï¤ëº¢¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆê¸¶¡Û¤¤¤¤Ê¤êÇú¾ÐÌäÂê¤µ¤ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡Ú´ØÄ®¡ÛÌýÃÇ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ê·è¡Ë¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê²¾¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡Ú½Ð°æ¡Û²æ¡¹¤Ï¡ØM-1¡Ù½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ä¡£
¡ÚÆê¸¶¡Û¡Ö¸þ°æ¤µ¤ó¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡ª¡×¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú½Ð°æ¡Û²æ¡¹¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢°Ë½¸±¡¸÷¡Ê·è¡Ë¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¡¢°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤ÎÄ«¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤ÈTBS¥é¥¸¥ª¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤½¤³¤Ë¤«¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¤³¤³¤ËÁ´ÎÏ»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆê¸¶¡Û¤³¤Î´Ö¡¢¥Æ¥ìÅì¤ÎÈÖÁÈ¤Ç°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¥é¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡Ú½Ð°æ¡Û´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÆê¸¶¡Û¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ª¤¸¤¤Ï´î¤ó¤Ç¡©
¡Ú½Ð°æ¡Û¤ª¤¸¤¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Í¡¼¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤µ¤é¤Ð¤ÏÍè¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹ß¤ê¤Æ¤â´ØÄ®¤µ¤óÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú´ØÄ®¡Û¥é¥¸¥ª¤Ï¹ß¤ê¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤À¡¢8»þ´Ö20Ê¬¤ä¤ë¤È¤·¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥¿¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤éÅÔÆâ¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ðÊó¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¯¥¤¥º¤ò½¸¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤¥Á¥é¥Ã¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆüÈæ¡Û»ä¤Ï¡¢±§Â¿´Ý¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤Ä¤â¡Ø¥¢¥È6¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¼Â²È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÈÖ¤È¤¤¤¦¡È´Ö¼Ú¤ê¡É¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤µ¤ó¡¢ÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ±´ü¤Î»³ËÜ·ÃÎ¤²À¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¡ÚÆê¸¶¡Û¤Ç¤â¡¢¥¦¡¼¥Á¥ã¥«¤¬¤Í¡£
¡Ú½Ð°æ¡Û¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¡¢¤ªÁ°¡ª
¡ÚÆê¸¶¡Û¥¦¡¼¥Á¥ã¥«¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¡Ú½Ð°æ¡ÛÄ¹Ãú¾ì¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡Ä¡£
¡ÚÆê¸¶¡Û¸þ°æ¤ÈÆüÈæ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â8»þ´Ö¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ò24»þ´Ö¸«¤Æ¤ß¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£
¡Ú½Ð°æ¡Û¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¡Ú´ØÄ®¡ÛËÍ¤é·Ý¿Í¤Ã¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡©¡×¤È¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¶¤Ë¤â¤¦ÍèÇ¯¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÌÌÇò¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤³¤³¤Ç¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡ÊÊüÁ÷¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÁáÂ®µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÆüÈæ¡Û¡Ø²»³Ú¤Î¶âÍËÆü¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤òº£Ç¯TBS¥é¥¸¥ª¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£±±°æ¥ß¥È¥ó¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢Á°È¾¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÇÎ¥Ã¦¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¸¥ª¤Ç8»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¤ªº×¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡¢8»þ´Ö¥×¥é¥¹20Ê¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤È¶Ä¤»¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¸þ°æ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â´¶¼Õº×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë8»þ´Ö20Ê¬¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
