¡ÚGLEAT¡ÛCIMA¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ·èÃÇ¡×¡¡¾×·â¡ªÂç¤ß¤½¤«¤Ë4¿Í¤¬ÂàÃÄ¡¦ÂàÇ¤
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¡¦³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖGLEAT¡×¤Ï¡¢22Æü¤ËCIMA¡Ê48¡Ë¡¢°¦ÂëÎ¼¡Ê35¡Ë¤¬12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÃÄ¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÅÄÂ¼·é»Ê»á¡Ê56¡Ë¡¢GLEAT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È´ÉÍý°Ñ°÷²ñG PROWRESTLINGÉôÌç¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿µÈÌîÀµ¿Í»á¡Ê45¡Ë¤Î·ÀÌóËþÎ»¤Ç12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡CIMA¤Ï10·î¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇG-REX²¦¼Ô¥¨¥ë¡¦¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤«¤é¡ÈµÕ»ØÌ¾¡É¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤ªÁ°¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬²¶¤Î¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ä¡×¤ÈÃÄÂÎ¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö28Ç¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¡È»ÅÂÇ¤Á¡É¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ä¡ÄGLEAT¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤·¤¿¤é¤³¤ì¤Ï¡È»Å³Ý¤±¡É¤ä¤«¤é¡×¤ÈÃÄÂÎ¤Ø¤ÎËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡11·î3Æü¤Î²£ÉÍ¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥À¥Þ¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º¸¸ªç§ÈÄÃÇÎö¤ª¤è¤Óº¸¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¡¦º¸¾åÏÓÆóÆ¬¶ÚÄ¹Æ¬ç§Â»½ý¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯11·î¤è¤ê¼ê½Ñ¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤¿¤á»²Àï¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿11·î¡¢12·î¤Î6Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢26Ç¯¤Ë·«±Û»²Àï¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¡£
¡¡¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇCIMA¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿GLEAT¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤Ï¿´¶ì¤·¤¯¤â¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼CIMA¤È¤·¤Æ·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¤Íè¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëGLEATERS¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£