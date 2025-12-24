Á´¹ñÅª¤Ë±«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡ÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹7¡î¡Ä´ØÅì¤Ïº£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È·ÙÊóµéÂç±«¤Î¶²¤ì¡¡ÃÈµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç»¥ËÚ»Ô¤Ï±«¤ÇÀãÍÏ¤±¤â
24Æü¤ÏÃÈµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ç¤â±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢´ØÅì¤Ïº£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤äÂç±«¤Ê¤É¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
24Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÎ®¤ì¹þ¤àÃÈµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢11·î²¼½Ü¤«¤é12·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ç¤â±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤Ç¤ÏÀã¤¬ÍÏ¤±¡¢¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬Â¿¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Î°²½¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢´ØÅì¤Ïº£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï7ÅÙ¤È°ìÆü¤òÄÌ¤¸¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢Åà¤¨¤ë±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢25Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤ä¿ÀÆàÀî¤Î±è´ßÉô¤ÇÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢12·î¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£