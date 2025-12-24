¸àÂå²Æ»Ò¡¡É×¡¦¿ùÎÉÂÀÏº¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡©¶¦±é¼Ô¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤â¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î¸àÂå²Æ»Ò¡Ê64¡Ë¤¬24Æü¡¢¿åÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ç¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ùÎÉÂÀÏº¡Ê81¡Ë¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ù¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¸ÞÂå¡£¡Ö¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÞÂå¤Ë¡¢²Î¼ê¤ÎÁá¸«Í¥¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï1Ç¯´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡È¿ù¤µ¤ó¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤³¤¦¡É¤È¤«¡©¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î·è¤áÊý¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸ÞÂå¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡Ê¿ù¤Î¡Ë·¤²¼¤¬¤â¤¦¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Îã¤¨¤Ð¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÊª¤ÇÈï¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤«Ê¬¤«¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Ã¤Á¤«¤é¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á²Î¼ê¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¸ÞÂå¤Ï¡ÖÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Ï¸½¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¤È¶¦´¶¡£¸ÞÂå¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Û¤·¤¤Êª¤òÇã¤¨¤Ð¡×¤ÈÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í½ÁÛ¤¬³°¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£