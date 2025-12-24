½ÐÀîÅ¯Ï¯¡ÖºÇ½é¤Ï±Ç²è¡×·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¿Íµ¤ºîÌÀ¤«¤¹¡¡¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤âÃÑ¤¸¤é¤¤¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¹ðÇò
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ê61¡Ë¤¬24Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï±Ç²è¤¬ºÇ½é¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¿·½Õ¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¡Ê12·î31Æü¸á¸å11»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÈÖÁÈÀëÅÁ¤ÇVTR½Ð±é¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¤Ï12ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á4ÁÈ¤¬¥Æ¥ì¥Ó½é½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤«¤éÆÃÈÖMC¤Î¥Ê¥¤¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤È½ÐÀî¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¡£ÌðÉô¹ÀÇ·¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¶¥Ã¥Ä¡©¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£1990Ç¯¤«¤éËèÆüÊüÁ÷¤Ç12·î29Æü¿¼Ìë¤«¤éÍâ30Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ëÌ¡ºÍ¤ÎÀ¸ÈÖÁÈ¡£²¬Â¼Î´»Ë¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¡Ö¤½¤ÎÁ°¤ËÍÜÀ®½ê¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¿¼Ìë¤Ç¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÌðÉô¤Ï¡Ö¥Í¥¿¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤Èµ²±¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£²¬Â¼¤Ï¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¡Ä¤¿¤³¾Æ¤¾Æ¤±¤¿¤è¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£ÌðÉô¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÎ¾¤Û¤Û¤òÎ¾¼ê¤Ç±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃÑ¤¸¤é¤¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£²¬Â¼¤Ï¡ÖÁ´Á³¥¦¥±¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥¹¥ê¤È¤â¡×¤È¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿·ë²Ì¤À¤±¤òÏÃ¤·¤¿¡£
²¬Â¼¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢½ÐÀî¤µ¤ó¤Ï»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤È¤«¤Ë¤â¡¢¤Í¡¼¡×¤È½ÐÀî¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£½ÐÀî¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏËÜÅö¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤è¤êºÇ½é¤Ï±Ç²è¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈºÇ¸å¥«¥ß¥«¥ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¤Ä¾¤·¤¿¡£²¬Â¼¤¬¡ÖËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î¡ÄÆÒ¤µ¤ó¡×¤È½ÐÀî¤Î±Ç²è½é¥»¥ê¥Õ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
½ÐÀî¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¡¢ÂçÊÑ¤À¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤ËÎø¿Í¤¬¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤è¡¼¡×¤È¶«¤Ö¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£ÌðÉô¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤â¥¨¥¨¤è¡¢¤½¤ì¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½ÐÀî¤Ï¡ÖÁ´Á³¡Ä2»þ´Ö¤°¤é¤¤¤ä¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡Ä»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¡Ø½ÐÀî¤¯¤ó¡¢°ã¤¦°ã¤¦¡Ä¤â¤¦°ì²ó¡Ù¡Ä¡Ø¤â¤¦¤¤°ì²ó¡¢°ã¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«OK¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÅ·¤ÎÀ¼¡×¤¬¡Ö½ÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Ç¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ç5ºîÉÊ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¼¡×¤È¤Á¤ç¤¤Â¤·¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£