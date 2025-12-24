¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡¢µÜ¾ë¤ÇÅ´Æ»¤Õ¤ì¤¢¤¤ÄÁÆ»Ãæ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ª¥â¥í¤À¤è¤Í¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤¬½Ð±é¤¹¤ëHulu¤ÎÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Õ¤©¡Á¤æ¡ÁÅÅÅ´ ¡ÁÁ´¹ñ¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤ÎÎ¹¡Á¡Ù(Á´5ÏÃ)¤¬¡¢1·î9Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¤Õ¤©¡Á¤æ¡ÁÅÅÅ´ ¡ÁÁ´¹ñ¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤ÎÎ¹¡Á¡Ù
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Î¥í¡¼¥«¥ëÅ´Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»ÏÈ¯±Ø¤«¤é½ªÅÀ±Ø¤òÌÜ»Ø¤¹¿·´¶³Ð¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¡¼¥¹¡£¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î½ÐÌÜ¤È¡¢¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿±Ø¤Ç¤Î¡ÈÃÏ°èÌ©Ãå¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Î¹¶Î¬¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¿Ê¤à¡¢48»þ´Ö¤Î²á¹ó¤ÊÎ¹¤À¡£
ÉñÂæ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ª¤ÐÄÌ±Ø¡×¤«¤é¡ÖÀÐ´¬±Ø¡×¤Þ¤Ç¤ò·ë¤ÖJRÀçÀÐÀþ¡£ÅìËÌ¤Î¾ÅÆî¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤³¤´ßÀþ¤ä¡¢ÆüËÜ»°·Ê¡¦¾¾Åç¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ºî¼Ô¡¦ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤ÊÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉüµì¤ò·Ð¤ÆÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¿¼¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Î¹¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢2¿Í1ÁÈ¤Î2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è¡£º£²ó¤Ï¡ÔÊ¡ÅÄ¡õ¾¾ºê¥Á¡¼¥à¡ÕVS¡ÔÃ¤Ì¦¡õ±Û²¬¥Á¡¼¥à¡Õ¤¬²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£°ÜÆ°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Î½ÐÌÜ¼¡Âè¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¾ðÊó¸¡º÷¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¡×¤È¤¤¤¦¸½Âå¤ÎÎ¹¤Ç¤ÏºÇ¤â²á¹ó¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¡£
¼«¤é¤ÎÂ¤È¡¢Ê¹¤¹þ¤ß¤À¤±¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿±Ø¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡ÖÃÏ¸µÌ©Ãå¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀè¤Ø¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤òÃµ¤»¡×¡Ö¿Íµ¤No1¤Î²óÅ¾¤¹¤·Å¹¤òÃµ¤»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÄ¾´¶¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ç²á¹ó¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Èà¤é¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¡£
À©¸Â»þ´Ö¤Ï48»þ´Ö¡£Àè¤Ë½ªÅÀ¤ÎÀÐ´¬±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©Ì±¤Ë30Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØOH!¥Ð¥ó¥Ç¥¹¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
1Çñ2Æü¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢4¿ÍÆ±¤¸½É¤ËÇñ¤Þ¤ë°ìËë¤â¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÜÉ¸¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢»×¤ï¤º¶»¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½¥í¥±¤ò½ª¤¨¤ÆÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ºê¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¤¿¤À¡¢º£Æü¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯É÷¤¬¶¯¤¯¤Æ¡Ä¡Ä´¨¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
Ã¤Ì¦¡§¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡Ø¤Õ¤©¡Á¤æ¡ÁÅÅÅ´¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ª¥â¥í¤À¤è¤Í¡£
±Û²¬¡§³Î¤«¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿¡ª
Ã¤Ì¦¡§±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ä¾ì½ê¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÄ¾ÀÜÀëÅÁ¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È»×¤¦¡£
Ê¡ÅÄ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¡Ö¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡×¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤«¤é¡£
¡½¡½ÂÐ·è¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ìë¤Ï°ìÈÕ°ì½ï¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾¾ºê¡§¤¢¤Î»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ÈÕ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë4¿Í¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Îº£¸å¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸ì¤ê¹ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Êµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¤Ì¦¡§¤¤¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ê¡ª°é¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç·ë¹½Ç®¤¯¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤·¡¢¿©»ö²ñ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅÄ¡¦±Û²¬¡¦¾¾ºê¡§¡Ê¿¼¤¯ð÷¤¤Ê¤¬¤é¡Ë¤½¤¦¤À¤Í¡Á¤·¤¿¤Í¡Á
Ã¤Ì¦¡§ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢³§¤µ¤ó¤È¤¼¤Ò¶¦Í¤·¤¿¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¡§¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬Ã£¤Ç´°À®¤·¤¿±ÇÁü¸«¤¿¤é¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£¥Þ¥¸¤ÊÏÃ¤·¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë
±Û²¬¡§¾¯¤·¤ª¼ò¤ÎÎÏ¤Ê¤ó¤«¤â¼Ú¤ê¤Æ¤Í¡£ÉáÃÊÏÃ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤âÏÃ¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
4¿Í¡§¤ß¤ó¤Ê¡Á¡ª¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤À¤è¡ª
Ã¤Ì¦¡§ËÍ¤éÀçÂæ¤«¤éÀÐ´¬¤Ø¸þ¤«¤¦µÜ¾ë¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤ª¸ß¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ó¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËÍ¤é¼«¿È¤âÇÛ¿®¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª
Ê¡ÅÄ¡§¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î°§»¢¤ÇÄù¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ä¡Ä¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤»¡Á¤Î¡ª
4¿Í¡§¥µ¥ó¥¥å¡¼¥µ¥ó¥¥å¡¼¤Ç¤¹¡ª¸«¤Æ¤Í¡Á¡ª
