織田裕二×坂元裕二『ラストクリスマス』その13年前の『東京ラブストーリー』との共通点・相違点とは
●クリスマスが近づくと見たくなるドラマ
12月になると至るところで耳にするクリスマスソング。最もよく聴くのは、邦楽では山下達郎の「クリスマスイブ」、洋楽ではワム!(WHAM!)の「ラスト・クリスマス」あたりだろうか。
その洋楽で最も耳にする曲を主題歌にし、さらに番組名にしたのが2004年10〜12月に放送された織田裕二主演の『ラストクリスマス』(フジテレビ系、FODで配信中)。
同作は1980年代後半から90年代前半の月9ドラマを彷彿させる王道のラブストーリーだった。あまり知られていないが、実は脚本・坂元裕二、演出・西谷弘のコンビが手がけた高品質な作品でもあり、今なおファンの間では「クリスマスが近づくと見たくなるドラマ」と言われている。
あらためて、どんな見どころがあり、何が21年後に現在も刺さるポイントなのか。ドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。
『ラストクリスマス』(C)フジテレビ
○主人公と「カンチ」の勤務先が同じ
『ラストクリスマス』の作品内容が発表された当時、「往年の月9に回帰」という声があがっていた。その最たる理由は織田裕二が1991年の『東京ラブストーリー』以来13年ぶりに月9ドラマに出演し、しかもラブストーリーであること。
さらに脚本・坂元裕二、プロデュース・大多亮とのトリオも同作以来であり、何と主人公・春木健次(織田)の勤務先は『東京ラブストーリー』の永尾完治(織田)と同じ“ハートスポーツ”だった。
『ラストクリスマス』は王道の月9だが、その世界観は『東京ラブストーリー』よりもかなり明るくラブコメ度は強め。その上で終始、温かいムードで包まれたような作品だった。
主人公の健次とヒロインの青井由季(矢田亜希子)は、「もともと1つの部屋だった」という同じマンションの隣人。さらに第1話で由季が壁に残された扉を壊したことで、時折行き来する半同棲のような生活となった。
ただ、健次は白河仁美(桜井幸子)から婚約解消されて恋の気配はゼロ。一方の由季も元レディースのバツイチで5股をかけているほか、「本気で人を好きにはならない」と公言するなど恋愛関係になりそうなムードはなかった。健次36歳、由季24歳とひと回りの年齢差があり、演じる織田と矢田も11歳差だったことも含め、「ここからどのように恋愛感情が育まれていくのだろう」と感じた人が多かったのも事実だ。
しかし、健次は高校時代の後輩でラジオDJの柴田幸子(りょう)と再会し、由季もハートスポーツ商品開発部の日垣直哉(玉木宏)との関係性が明らかになり、恋が動きはじめていく。
さらにデザイナーの藤沢律子(片瀬那奈)、健次の後輩社員・葉山達平(森山未來)、派遣社員の高瀬彩香(MEGUMI)、健次の友人で取締役の新谷伍郎(伊原剛志)らも恋模様に参戦。
「健次が初恋の人」という幸子、律子に振られ続けるプレイボーイの直哉、恋した恩師の死を引きずる律子、受付嬢が好きだが彩香に振り回される達平、「ラブテロリスト」の彩香、寒いダジャレを連発する女好きの伍郎……きっちりキャラが描き分けられたにぎやかな恋愛群像劇に往年の月9を思い起こさせられる。
●ドラマ史上に残るエンディング
物語のポイントは最終話につながる第1話冒頭のシーン。
2004年のクリスマス、健次は「オーロラを見る」ためカナダ・イエローナイフを訪れていた。案内人から「日本人はよく来るけど、1人で来たのはお前が初めてだよ」と言われ、「僕は1人じゃないよ」と笑顔で返す健次。彼が懐に忍ばせたプレゼントらしきものを握りしめるシーンでドラマは幕を開けた。
ネタバレを防ぐためにこれ以上は書かないが、第1話終盤、健次は由季のある秘密を知ったことで、2人の関係性が動きはじめる。
なかでも『東京ラブストーリー』を知る人々にとってうれしいのは、由季を穏やかに包み込むような健次の包容力。別の役ではあるものの、織田の真骨頂と言える「不器用でまっすぐな男」という点で健次とカンチは似ていた。似ているからこそ「13年の時を経て、煮え切らない未熟な男だったカンチが一回り年下の女性を受け止める大人の男に成長した」という印象を受けるだろう。
カンチはリカに追いかけられ、振り回されるような関係性だったが、健次は由季を見守り、時に背中を押すようなスタンス。それでいてケンカもすればまじめな相談もするなど年齢差を感じさせない関係性は健次の包容力あってのものであり、由季が引かれていく説得力につながっていた。
当作の焦点は「誰と誰が結ばれるか」ではなく、「ハッピーエンド(結婚)か、バッドエンド(破局・別離)か」。タイトルの“ラスト”の意味は「昨年」なのか、それとも「最後」なのか。それが最終話までわからないまま物語はクリスマスのクライマックスに向かっていく。
序盤は恋愛群像劇だが、中盤にそれぞれ危機が訪れ、終盤は「まったく違うジャンルのドラマになる」と言っていいだろう。この変幻自在で遊び心のある脚本は坂元裕二ならではであり、たとえ話、文学的なフレーズ、問いかけるような問題提起などを織り交ぜて飽きさせないこともネットでの一気見に最適な理由の1つだ。
キャストでは、理由はそれぞれだが、その姿をあまり見かけなくなった桜井幸子、片瀬那奈、田丸麻紀の演じる姿が見られるのもうれしいところ。さらに、まだグラビアアイドルが本業だったころのMEGUMI、11年に亡くなった児玉清さんの演技にも引きつけられる。
“織田裕二withブッチ・ウォーカー”名義でカバーした「ウェイク・ミー・アップ・ゴー!ゴー!」「ラスト・クリスマス」に加え、ワム!自身の楽曲もふんだんに盛り込んだ菅野祐悟の劇伴も魅力の1つ。視聴者に「こんな恋がしてみたい」と思わせるスタイリッシュなムードに昇華させていた。
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
