¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤¬¡¢£²£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö£Ê£Õ£Î£ËÇú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç¡¢£²£±Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥È¥Ã¥×¤ÇÄÌ²á¤·¤Ê¤¬¤éºÇ½ª·èÀï¤Ç¤Ï£±É¼¤âÆþ¤é¤º£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¨¥Ð¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£²ËÜÌÜ¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢£±ËÜÌÜ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼ºÂ®¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë£²ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤ò¤Û¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª·èÀï¤Ç¥¨¥Ð¡¼¥¹¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¢ÏÃ½Ñ¤Î¥Í¥¿¤À¤Ã¤¿¡£ÁêÊý¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤Ï¡Ö£±ËÜÌÜ¤ÎÊý¤¬¥ª¥ì¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö£²ËÜÌÜ¤ÎÊý¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¥ª¥ì¡¢¤ä¤Ã¤Ñ´é·Ý¤Î·Ý¿Í¤¸¤ã¤ó¡©¡¡¤¢¤ì¤ÏÅ´ÈÄ¤À¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ì¤Ï¤µ¡¢¥º¥ë¤¤¤ï¡¢¥³¥¤¥Ä¡Ä¡£¤¢¤ì¡¢ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£´é·Ý¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÊ¢ÏÃ½Ñ¤ò¡Ë£²¿Í¤Ç¤ä¤ê¤ã¤¤¤¤¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ã¤Ä¡¼¤Î¤µ¡Ä¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢³Î¤«¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Ê¢ÏÃ½Ñ¡¢¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é¤µ¡¢£²¿Í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ¼½Ð¤·¤ã¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡£¤¯¤À¤é¤Í¤¨¤Ê¥³¥¤¥Ä¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢¤¢¤ì¤Ê¤¢¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£