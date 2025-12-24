Photo: mio

2024年10月18日の記事を編集して再掲載しています。

出先から家に着くころには、お部屋がぬくぬくに。

デロンギの「マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル（IDH15WIFI-AB）」は温風を使わないため身体にやさしい。しかも、スマートフォンの専用アプリから電源オン／オフはもちろん、位置情報を使い先回りして電源を入れてくれる機能まであるんです。

風が出ないのに暖かいヒーター

左から、アストログレー、ピュアホワイト

実際にデロンギでこのヒーターを体験してみて印象的だったのは、無風でじんわりと室内を暖かくしてくれるところ。

マルチダイナミックヒーターは、電気の力で内部の金属部分を温めて放熱する仕組み。デロンギの似た暖房器具にオイルヒーターもありますが、マルチダイナミックヒーターは電気の力で温めた内部のオイルを通じて放熱。また、ファンヒーターのように吹き出し口の向いている方向だけではなく、輻射熱によって器具全体からじんわりと熱を感じるヒーターです。

じんわりといっても、外気温が5度でもたった25分で室温20度に到達。10〜13畳に対応しているのでリビングでも十分活躍してくれます。

そして、温風を使わないから、肌も喉も乾燥しにくいのも特徴。寝室で暖房器具を使う時って、エアコンにしろヒーターにしろ風のあるものだと加湿器必須…。あれこれ作動させると「ゴー」と音がしてしまいますが、ソラーレはほとんど無音に感じました。「人の耳では何も聞こえないほどの静粛性」と謳っているほど本当に静かだから、寝室はもちろん、作業や映画に集中したい時にもこれなら邪魔されませんね。

専用アプリで遠隔操作ができる

「マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル（IDH15WIFI-AB）」は、スマートフォンの専用アプリ（iOS、Android対応）で家の外からでも操作可能。曜日ごとのスケジュール設定や運転モードの切り替えのほか、GPSを感知して自宅に近づくと電源がオン、離れるとオフなんてことまでできちゃいます。

自宅はもちろん151m〜150km以内のエリアをあらかじめ設定しておけばいつでもどこでも電源オン、といったようにできるのです。冷え込むこれからの季節は暖かい部屋って無条件に安心感があるので、先回りして部屋を暖めてくれるのはありがたい。

よりシンプルなモデルが新登場

左から、Wi-Fiなしモデル、Wi-Fiありモデル

ちなみに、Wi-Fiなしでよりシンプルな機能性の「マルチダイナミックヒーター ソラーレ（IDH15-WG）」も販売されています。先に紹介したWi-Fiモデルとの違いを大きく分けると、タイマー／Wi-Fi機能のほか、操作パネルのデザインと足元のキャスターデザインの3つ。

左から、Wi-Fiなしモデル、Wi-Fiありモデル

本体上部のディスプレイパネルは、どちらのモデルもノブをくるくると回して温度を調整できる直感的な使い心地。「運転」とか「強」とかの表記がなく、スッキリしているのもユニークですね。

冷え込んで体調を崩しやすいこれからの季節。喉から体調を壊しやすい方には無風の暖房器具、結構アリだと思います。

Photo: mio