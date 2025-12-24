上田竜也×B&ZAIがSPコラボ リーダー今野大輝は“深い質問”ぶつける
【モデルプレス＝2025/12/24】STARTO ENTERTAINMENT所属の先輩アーティストとジュニアが出演する音楽番組「Star Song Special Season2」（隔週木曜午後4時〜／Prime Video・DMM TV）の＃7が、12月25日より配信開始。MCは児嶋一哉（アンジャッシュ）が務め、ゲストとして上田竜也が出演する。
【写真】上田竜也「謎ディ」影山役で雰囲気一変
スタジオライブでは、上田がB&ZAIとのスペシャルコラボで「カンタービレ」「2ND BITE」を披露。「カンタービレ」でヴァイオリンを演奏する稲葉通陽は「以前、舞台でやらせていただいた曲です。本家の上田くんとご一緒できてすごく嬉しいです。頑張ります！」と意気込み、上田は「楽しくやりましょう！」と笑顔を見せる。さらに「2ND BITE」では、鈴木悠仁が「上田くんとB&ZAIメンバー8人で最高のステージにします」と気合十分。本高克樹（※「高」は正式には「はしごだか」）は「リハーサルで、上田くんが『皆の一体感を見せたい』と（時間をかけて）演出を考えてくださって。嬉しかったです」と語る。
そしてB&ZAIのスペシャルライブでは、KAT-TUNの「Keep the faith」をカバーするほか、B&ZAIオリジナル曲「Ain’t No Dream Over」を披露。「Keep the faith」のパフォーマンスにあたり、橋本涼は上田へ「意識したほうがいいことはありますか？」と直接質問。上田はどんなアドバイスをおくるのか。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch。“NGなし”で互いの素顔に迫る。今回は上田とB&ZAIが対面。これまで上田と交流が深い菅田琳寧は過去を振り返り、自身にとって「初めての経験だった」というエピソードを回想していく。
本題の質問タイムが始まると、橋本が上田の音楽活動にまつわる質問を投げかける。自ら作曲を手がけることも多い上田は「メロディを重視するから、ピアノを弾きながら考えていた」というが、一方で「楽譜は読めない」そう。彼の楽曲制作の裏側が次々と明らかになるほか、橋本が上田本人の前で「めっちゃ好きな曲」を告白してMCの児嶋が「ファンかよ（笑）」とツッコむ一幕も。
また、稲葉は「僕、上田くんが執筆した小説を読んでいて」と切り出し、彼の執筆活動を深掘り。「もともと活字が苦手だった」という上田は、なぜ小説に挑んだのか？その知られざる理由にB&ZAIは「えぇ！？」と興味津々だ。そして質問者と回答者が“スイッチ”する場面では、上田がB&ZAIメンバーたちへ“作詞”について質問。B&ZAIは作詞経験者が多く、とくに音楽大学卒業の矢花黎は「作詞・作曲の両方をやっています。ゼロ→イチで取り組むことが多い」とのこと。上田は「彼はね、天才なんですよ⋯」と、矢花の魅力を語り始める。
その後、一同の話題は「体作り」や「体型維持」へ。上田のうらやましい“痩せ体質”に本高は言いたいことがあるそう。さらに、B&ZAIの“筋肉担当”として知られる菅田は「自分に合っている」と感じたトレーニング方法を語っていく。そんななか川崎星輝（※「崎」は正式には「たつさき」）は自分がグループの“モノマネ担当”だと打ち明け、上田とゆかりのある先輩たちのモノマネを初披露。「手応えはある」というが、はたして上田にハマるのか。
続けて、鈴木の質問がきっかけで上田が「男子校だったので、机を（ボクシングの）リングにしていた」というやんちゃな学生時代をぶっちゃけるほか、B&ZAIのリーダー・今野大輝が満を持して“深〜い質問”を上田にぶつける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】上田竜也「謎ディ」影山役で雰囲気一変
◆上田竜也×B&ZAI、SPコラボ
スタジオライブでは、上田がB&ZAIとのスペシャルコラボで「カンタービレ」「2ND BITE」を披露。「カンタービレ」でヴァイオリンを演奏する稲葉通陽は「以前、舞台でやらせていただいた曲です。本家の上田くんとご一緒できてすごく嬉しいです。頑張ります！」と意気込み、上田は「楽しくやりましょう！」と笑顔を見せる。さらに「2ND BITE」では、鈴木悠仁が「上田くんとB&ZAIメンバー8人で最高のステージにします」と気合十分。本高克樹（※「高」は正式には「はしごだか」）は「リハーサルで、上田くんが『皆の一体感を見せたい』と（時間をかけて）演出を考えてくださって。嬉しかったです」と語る。
◆橋本涼、上田竜也へ「めっちゃ好きな曲」告白
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch。“NGなし”で互いの素顔に迫る。今回は上田とB&ZAIが対面。これまで上田と交流が深い菅田琳寧は過去を振り返り、自身にとって「初めての経験だった」というエピソードを回想していく。
本題の質問タイムが始まると、橋本が上田の音楽活動にまつわる質問を投げかける。自ら作曲を手がけることも多い上田は「メロディを重視するから、ピアノを弾きながら考えていた」というが、一方で「楽譜は読めない」そう。彼の楽曲制作の裏側が次々と明らかになるほか、橋本が上田本人の前で「めっちゃ好きな曲」を告白してMCの児嶋が「ファンかよ（笑）」とツッコむ一幕も。
また、稲葉は「僕、上田くんが執筆した小説を読んでいて」と切り出し、彼の執筆活動を深掘り。「もともと活字が苦手だった」という上田は、なぜ小説に挑んだのか？その知られざる理由にB&ZAIは「えぇ！？」と興味津々だ。そして質問者と回答者が“スイッチ”する場面では、上田がB&ZAIメンバーたちへ“作詞”について質問。B&ZAIは作詞経験者が多く、とくに音楽大学卒業の矢花黎は「作詞・作曲の両方をやっています。ゼロ→イチで取り組むことが多い」とのこと。上田は「彼はね、天才なんですよ⋯」と、矢花の魅力を語り始める。
◆B&ZAIリーダー今野大輝、上田竜也へ“深〜い質問”
その後、一同の話題は「体作り」や「体型維持」へ。上田のうらやましい“痩せ体質”に本高は言いたいことがあるそう。さらに、B&ZAIの“筋肉担当”として知られる菅田は「自分に合っている」と感じたトレーニング方法を語っていく。そんななか川崎星輝（※「崎」は正式には「たつさき」）は自分がグループの“モノマネ担当”だと打ち明け、上田とゆかりのある先輩たちのモノマネを初披露。「手応えはある」というが、はたして上田にハマるのか。
続けて、鈴木の質問がきっかけで上田が「男子校だったので、机を（ボクシングの）リングにしていた」というやんちゃな学生時代をぶっちゃけるほか、B&ZAIのリーダー・今野大輝が満を持して“深〜い質問”を上田にぶつける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】