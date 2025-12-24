ノブコブ吉村崇、“男性更年期”対策に男性ホルモン注射打っていた 基準を大幅に上回る数値に
【モデルプレス＝2025/12/24】平成ノブシコブシの吉村崇が、12月23日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。男性ホルモン注射を打ち続けていることを明かした。
【写真】ノブコブ吉村、結婚報告で見せた直筆美文字
この日のテーマは、閉経に伴い、発汗や動悸などの様々な症状が現れる更年期について。周囲で更年期に悩む人はいるか尋ねられた吉村は「男性更年期を聞くようになった」と明かし、「男性ホルモンが下がったらイライラする、ダルさが出ると聞いたので男性ホルモンを打っているんですよ」と対策していることを明かした。
男性ホルモンを打つことにした理由について、吉村は「（症状が）出る前に打ってみようと思って。男性は20歳で男性ホルモン値が20あるんですね。45歳ぐらいになると8になっちゃうんですよ（※検査機関や測定方法によって異なり、個人差あり）」と数値について触れ、「この時にイライラするから数値をあげるために打ってる」と説明。しかしながら、吉村は「でも今、僕70あります」と20の基準となる数字を大幅に上回っていることを明かし、スタジオを驚かせていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆吉村崇「更年期」について語る
◆吉村崇、男性ホルモンを打つ理由
