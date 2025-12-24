“無難ボブ”よりもコッチかも！【40・50代】にドンピシャ♡「サマ見えボブ」

ほどよく軽さがありながら、上品さもキープできるサマ見えボブ。動きの出し方やカラーの合わせ方で印象が大きく変わり、大人世代でも取り入れやすいのが魅力です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品でこなれ感漂うボブスタイルをご紹介します。

赤みを抑えたプチウルフボブ

くすみブラウンが上品に映えるプチウルフボブ。トップはナチュラルに内へ入れて柔らかく。ベースは軽やかに外ハネさせているため、全体のシルエットに程よい抜け感が生まれます。ウルフほど攻めすぎずボブの上品さも残した、絶妙なバランスが魅力です。

ワンカールでくびれをつくるレイヤーボブ

透明感のあるブラウンをベースにしたワンカールレイヤーボブ。トップはくるっと内へ、ベースは外へ動かしながら、サイドは内に入れてから外へ流すことで、ナチュラルなくびれラインをつくっています。動きは控えめでも、こなれ感がしっかり出るデザインです。

ぷつっとラインが今っぽい！ ストレートボブ

モード感のあるぷつっとストレートボブ。暗髪をベースにしつつ、ナチュラルなベージュ系ハイライトを細く散らして奥行きをプラス。つるんとしたボブの面の美しさをいかしながら、明るさを入れすぎず立体感を出しているのがポイントです。シャープになりすぎず、さり気ない華やぎを与えてくれます。

空気を含んだようなエアリーレイヤーボブ

ふんわりとエアリーな質感が印象的なレイヤーボブ。グレージュカラーの柔らかな色味と相まって、全体が重く見えにくい仕上がりです。毛束を丁寧に重ねてシルエットを組み立てているため、丸みがありながら軽やかさもキープ。動きをつけても上品さが残り、大人のサマ見えにぴったりなデザインです。

writer：内山友里