NHK¹ÈÇò¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×
¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×½Ð±é¼Ô
Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¤è¤ë£·»þ20Ê¬¡Á¡Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ØÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£
ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤ÎÎò»Ë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¹ÈÇò¤À¤±¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¡ØÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ÙMrs. GREEN APPLE¡Ø¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡ÙKing ¡õ Prince
¶¿¤Ò¤í¤ß
HANA¡Ø½Õ°ìÈÖ¡Ù¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É
º£ÅÄÈþºù
Á°ÅÄÆØ»Ò¡ØYOUNG MAN¡ÙÍµÈ¹°¹Ô
CANDY TUNE
FRUITS ZIPPER
Á°ÅÄÏËµ±¡ÊTUBE¡Ë¡Ø½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡Ù´öÅÄ¤ê¤é
Perfume¡Ø²Ö¤Ïºé¤¯¡Ù°½À¥¤Ï¤ë¤«
ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê
ºäËÜÅßÈþ
É¹Àî¤¤è¤·
MISIA
¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡ÙILLIT
¡õTEAM
Number_i
BE:FIRST
¥¦¥§¥¤¥¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë¡Ø¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö¤Î³§¤µ¤ó