²¬»³¤Ç¤Î〝½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤¬¥Æー¥Þ¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÖÀ²¤ì¤Î¹ñDAKARA¡×2026Ç¯1·î28Æü³«ºÅ
²¬»³¸©Ä£
¡¡²¬»³¸©¤Ï¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡¢²¬»³¤Ç¤Î〝½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ëè·î¡¢Âè2¶âÍË¡¦Âè4¿åÍË¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ²¤ì¤Î¹ñDAKARA¥»¥ß¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¡¢»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤«¤é¹âÃÎ¤Ø°Ü¤ê½»¤ó¤À¸å¡¢2025Ç¯4·î¤Ë²¬»³¸©Áí¼Ò»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤¿½÷À¤¬¡¢º£¤ÎÀ¸³è¤ä½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£½÷À¤Ï¡Ö¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ç²È¤òÃµ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¥Ð¥é¤äÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥»¥ß¥Êー»²²Ã¤Ë¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê1·î28ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¡Ë
¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¬»³¸©¸©Ì±À¸³èÉô¡¦Ãæ»³´Ö¡¦ÃÏ°è¿¶¶½²Ý¡Ê086-226-7862¡Ë¤Þ¤Ç¡£