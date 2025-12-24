福島が元韓国代表GKチョン・ソンリョンの加入を正式発表

J3の福島ユナイテッドFCは12月24日、川崎フロンターレを退団していた元韓国代表GKチョン・ソンリョンが加入することを正式発表した。

J1で数々のタイトルを手にしたレジェンドの新加入に、ファンからは「マジで来たよ！」「やば！？」と驚きと興奮の声が上がっている。

チョン・ソンリョンは韓国の浦項スティーラースでプロキャリアを歩み、2016年に川崎へ完全移籍。川崎では守護神としてJ1リーグ通算273試合に出場し、4度のリーグ優勝を含む多くのタイトル獲得に貢献した。個人でもJリーグベストイレブンに2度選出されるなど、リーグを代表するGKとして君臨した。

韓国代表としても圧倒的な実績を誇り、ワールドカップには2010年南アフリカ大会、2014年ブラジル大会の2度出場。国際Aマッチ通算67試合出場の経験を持ち、KリーグやAFCチャンピオンズリーグも制するなど、アジア屈指のキャリアを誇る。

SNSでは「きたー！」「マジで来たよ！」「まさか福島でソンリョン見るとは…」「こんな大物が本当に福島に来るとは」「説明不要のビッグネームがJ3の地へ」「大きな加入」「大型補強だ」「J3にソンリョンは反則すぎるでしょ」「まだ日本で見れるの嬉しい」「うお！」「J3の生態系完全破壊」など多くのコメントが寄せられ、40歳で新天地をJ3の福島に求めた名手の決断に注目が集まっていた。