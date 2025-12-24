韓国LG Displayは、RGBストライプ構造と240Hzのリフレッシュレートを備えた世界初のモニター用27型4K OLEDパネルをCES 2026で初公開する。新パターンの開発には、開口率の向上など様々な新技術を適用したという。今後はハイエンドのゲーミングモニターや業務用モニター向けパネルとして導入する。

RGBストライプ構造は、赤、緑、青の3つの原色サブピクセルを直線上に配置することで、近距離からでも色のにじみや縁取りなどの視覚的な歪みを大幅に低減できるのが特徴。

ソニー製有機ELパネルやJOLED製の印刷式有機ELパネルなど、以前はRGBストライプ方式の有機ELパネルが存在していた。しかしリフレッシュレートが最大60Hz程度で、ゲーミングモニターとしての使用には適していなかった。

今回開発された新パネルは、RGBストライプ構造を維持しながら、240Hzのリフレッシュレートを実現した世界初のパネル。独自のダイナミック周波数＆解像度(DFR)技術を採用しており、ユーザーは高解像度(4K/240Hz)と高リフレッシュレート(フルHD/480Hz)モードを切り替えることができる。

高いリフレッシュレートにより、FPSゲームや素早い画面移動を必要とするその他のアプリケーションで最適なパフォーマンスを発揮できる。またWindowsなどのOSやフォントレンダリングエンジンにも最適化されており、「優れたテキストの読みやすさと高い色精度を実現」するという。精細度は160ppi。

現在、ほとんどの有機ELパネルは、白のサブピクセルを含むWRGB構造、またはRGBピクセルが三角形に配置された構造が使用されている。