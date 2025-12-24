£Ì£É£Ì¡¡£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¡¦´ä¾ëÀ±Æá¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÃÏ¸Ç¤á¤ÎÇ¯¡×ÍèÇ¯¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡£¶¿ÍÁÈ¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¢£Ì£É£Ì¡¡£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¤¬£²£¶Æü¤Ë¡Ö£Î£Å£Ï¡¡£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Ó£Ð£Å£Ã£É£Á£Ì¡¡£Ì£É£Ö£Å¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ï¤á¡Ö£é£Ã£Ï£Î¡¡£Ú¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿£Ë£É£Ä¡¡£Ð£È£Å£Î£Ï£Í£Å£Î£Ï£Î¡Ê¥¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥Î¥á¥Î¥ó¡Ë¡¢£×£Ï£Ì£Æ¡¡£È£Ï£×£Ì¡¡£È£Á£Ò£Í£Ï£Î£Ù¡Ê¥¦¥ë¥Õ¡¦¥Ï¥¦¥ë¡¦¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ£Ô£È£Å¡¡£Ê£Å£Ô¡¡£Â£Ï£Ù¡¡£Â£Á£Î£Ç£Å£Ò£Ú¡Ê£Ô£Ê£Â£Â¡Ë¤é¤¬½¸·ë¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î´ä¾ëÀ±Æá¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡ÖºòÇ¯¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡££±·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡´ä¾ë¤ÏºòÇ¯£¹·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£´¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¡¢½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿»þ¡¢°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È£Î£Å£Ï¡¡£Å£Ø£É£Ì£Å¡É¤È¤·¤ÆÁ´°÷¤¬Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ø£é£Ã£Ï£Î¡¡£Ú¡Ù¤Î»þ¤«¤éÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥É¤Î¡ÊÉ×¾¾¡Ë·ò²ð¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤«Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿ÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËá¤¤¤Æ¤¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¿Ê²½¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ÄÀ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤¢¤È¤Ï£´¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥â¥Î¤¬ÈäÏª¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î¤«¤é£³ÅÙÌÜ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¬¡¢½àÈ÷¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¡¢Àä»¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡Ø¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÇ¤Á½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é£Å£Ø£Ð£Ç¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢£Ì£Ä£È¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ë°ìÈÖ¶¯¤¤»öÌ³½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Øº£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤Î¤«±Ç²è¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¡È±Ç¤¨¤ë¡É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡£¹ºÐ¤«¤éÊì¤Î´«¤á¤Ç£Å£Ø£Ð£Ç¤ËÆþ½ê¤·¤¿¡£¹â£±¤Î»þ¤Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î£Ì£á£â¤ËÍîÁª¤·¡¢Âà½ê¤ò·èÃÇ¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â£Ì£á£â¤Ë¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤ÏÌ¤½Ï¤Ê¿Í´Ö¤Ç¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¾å¤ÎÊý¤«¤éÄº¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤âÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤º¡¢¾å¤ÎÊý¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ø¤¦¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÆÍ¤Ã¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¤¢¤ë»þ¡ØËÍ¤ä¤á¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ²¿¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÊý¤Ë¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤«¤é¿ÍÀ¸¤¬»õ¼Ö¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÎÂà½ê¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¬¡ØÍèÇ¯£Ì£Ä£È¤ÇÂç¤¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡£ËÍ¤Ï´°Á´¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤¸¤ã¤¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø£é£Ã£Ï£Î¡¡£Ú¡Ù¤ò¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï²ÝÂê¤ò¼¡¡¹¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ë¤È¤¹¤´¤¯½çÄ´¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ËÍÅª¤Ë¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££³¼¡¿³ºº¤ÇËÍ¤¬¥ê¥ë¤ÎÃæÂ¼ÎµÂç¤ËÂ³¤¯¸Ä¿Í½ç°Ì£²°Ì¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î£³°Ì¤Ï»³ËÜ¸÷ÂÁ¤Ç£´°Ì¤ÏÉ×¾¾·ò²ð¤Ç¤¹¡££²¿Í¤È¤ÏÂçºå¹»¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ç¡¢¤³¤Î£²¿Í¤¬ÀäÂÐ¤Ë¾å¤Ë¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤ì¤Î²¼¤Î²¼¤Î²¼¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£²°Ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤³¤Ç¡È¼«¿®¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½é¤á¤Æ³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î»þ¤Ï¹çÈÝ°Ê³°¤Ë¡¢´¶¤¸¤ë¥â¥Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ÖÂ¾¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤¬¼õ¤«¤ëÍî¤Á¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ø£é£Ã£Ï£Î¡¡£Ú¡Ù¤ÏËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ì¤Ä¤ÎÀÄ½Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ì¥Ú¡¼¥¸¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ã¯¤«¤¬¼õ¤«¤Ã¤Æ¤â¿´¤ÎÄì¤«¤é´î¤Ù¤ë¤±¤É¿´¤ÎÄì¤«¤é²ù¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÌ·½â¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¡Ø£é£Ã£Ï£Î¡¡£Ú¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÈ¯É½¤Î½Ö´Ö¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤«¤é¤³¤½ÎÞ¤¬½Ð¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÍèÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£´Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡£
¡¡¡Ö¡ØÇú¡Ù¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î½é¤á¤ËÀê¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø£²£µÇ¯¤Î¥ê¥ë¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ÃÏ¸Ç¤á¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø£²£¶Ç¯¤ÏÇúÈ¯¤¹¤ëÇ¯¤Ç¤¹¡Ù¤È¡£ËÍ¤ÏÀê¤¤¤ò¿®¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÈÃÏ¸Ç¤á¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯£³·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Î£Å£Ï£Í£Á£Ô£É£Ã¡Ù¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¡£¾ï¤ËÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ëÆß´¶¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¢¡´ä¾ëÀ±Æá¤¬¸«¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¢¡
¡¡¢§ÃæÂ¼ÎµÂç¡Ê£²£±¡Ë¡ÖÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸±°¤Ê¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢Èà¤ÎÃæ¤ÇÇº¤ó¤ÀËö¤Ë½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤ò¸À¤¦»þ¤Ï¸ý¿ô¤¬¤À¤ó¤À¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·ëÏÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤¹¿Í¤Ç¤¹¡×
¡¡¢§»³ÅÄ¹¸Âç¡Ê£²£°¡Ë¡Ö¹¸Âç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥í¥Þ¥ó¥Á¥¹¥È¡£´¶¼õÀ¤¬Ë¤«¤Çºî»ì¤È¤«¤âÆüº¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«Èà¤¬¥ê¥ë¤Ë³Ú¶Ê¤ò½ñ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¢§²¬Èø¿¿¸×¡Ê£±£·¡Ë¡Ö¿¿¸×¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç°ìÈÖ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÃæ¤Ë¡Ø¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤éÃ¯¤è¤ê¤âÎý½¬¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤¹¤ë£±£·ºÐ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¢§É´ÅÄÈ»Ëã¡Ê£±£·¡Ë¡ÖÈà¤Ï¤³¤Î¶È³¦¤Ë°ìÈÖÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤Î»ý¤Á¼ç¡£¥é¥¤¥Ö¹½À®¤â¡Ø¤³¤ì¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡Ù¡Ø¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é½õ¤«¤ë¡×
¡¡¢§ÆñÇÈÊË¶õ¡Ê£±£¶¡Ë¡ÖÊË¶õ¤Ï¾Íè¡¢ÍË¾¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡£ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤Þ¤À£±£¶ºÐ¡£ÆñÇÈÊË¶õ¤ÎÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢²ù¤·¤¤¤±¤É¡Ø¤³¤Î¿Í¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢ËÍ°Ê¾å¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¡×
