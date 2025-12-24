Î¦Á°¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÃÄÂÎ130Ëü±ß»Ä¤·²ò»¶¡¡À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎÌ¤Äó½ÐÌäÂê¡¡ÀìÌç²È¡ÈÎ¢¶âµ¿ÏÇ¡É¤ò»ØÅ¦
ÃÏÊýµÄ°÷¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤¬À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÄó½Ð¤»¤º¡¢²ò»¶¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÃÄÂÎ¤ÏÀ¯¼£»ñ¶â¤ª¤è¤½130Ëü±ß¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ²ñµÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤ÏËèÇ¯¡¢¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¡×¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂÕ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï»ö¼Â¾å¡¢²ò»¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
JNN¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º£Ç¯3·îËö»þÅÀ¤ÇÊó¹ð½ñ¤ò2Ç¯Ï¢Â³Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏÊýµÄ°÷¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Ï214¤Ç¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÃÏÊýµÄ°÷¤Ï198¿Í¡¢¼óÄ¹¤Ï3¿Í¤Ç¤·¤¿¡£À¯ÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±31¿Í¡¢Î©·û8¿Í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¤Îº´¡¹ÌÚÂó»ÔÄ¹¤Î¸å±ç²ñ¤¬¡¢¤ª¤è¤½130Ëü±ß¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡¡º´¡¹ÌÚÂó »ÔÄ¹
¡ÖÆÃ¤Ë²¿¤â»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ø¤Ë¤·¤Æµ¿ÏÇ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¹¤°¤Ë¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÎ¢¶â¤Èµ¿¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸ýºÂ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î¢¶â¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£