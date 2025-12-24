ÃÏ¿Ì¤ÇÂ»½ý¤ÎÅ´Åã¡ÈÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤Ê¤·¡É¼þÊÕ¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨²ò½ü
º£·î8Æü¤Ëµ¯¤¤¿ºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÂ»½ý¤·¤¿ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤ÎÅ´Åã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¼þÊÕ¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¬¸Í»Ô¤ÎNTT¤ÎÅ´Åã¤Ï¡¢º£·î8Æü¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç»ÙÃì¤Î1ËÜ¤¬ÇËÃÇ¤·¡¢°ìÉô¤Î¥Ü¥ë¥È¤¬³°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¼þÊÕ¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¹ñÆ»45¹æ¤Î°ìÉô¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
NTTÅìÆüËÜ¤ÏÊä½¤ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¡¢¹ñ¤ä¸©¤Î½õ¸À¤ò¤â¤È¤ËÅÝ²õ¤Î²ÄÇ½À¤ò¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ±¤¸ÍÉ¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤âÅÝ²õ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢23Æü¸á¸å10»þ¡¢¹ñÆ»¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ35À¤ÂÓ¤ÎÈòÆñ»Ø¼¨¤â23Æü¸á¸å8»þÈ¾¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ò½ü¤Ï¤ª¤è¤½2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Å´Åã¤Ë¶á¤¤½»Ì±
¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
