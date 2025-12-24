ºÙÀî¸µÁíÍý¡Ö°ìÊâÆ§¤ß³°¤»¤ÐÆüÃæ´Ø·¸Êø¤ì¤ë¡×Ìó30Ç¯Á°¤Î³°¸òÊ¸½ñ¤«¤éÉ³²ò¤¯ÂÐÃæ³°¸ò ÂæÏÑ¤á¤°¤ê¶ìÇº¤·¤¿ÆâËë¤È¤Ï¡©
³°Ì³¾Ê¤Ï1994Ç¯¤Î³°¸òÊ¸½ñ¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎºÙÀîÀ¯¸¢¤¬ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ëÆâËë¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1994Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤òË¬¤ì¡¢Åö»þ¤ÎÍûË²¼óÁê¤ä¹¾ÂôÌ±¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¤¿ºÙÀî¸µÁíÍý¡£
¤¤ç¤¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿³°¸òÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÙÀî»á¤ÎË¬ÃæÁ°¤ËÅö»þ¤ÎÂæÏÑ¡¦ÍûÅÐµ±ÁíÅý¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î³ÕÎ½¤¬ÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¿À·Ð¤òÀí¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙÀî»á¤ÏJNN¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÂÐÃæ³°¸ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2¤Ä¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÙÀî¸îßæ ¸µÁíÍý
¡ÖÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¡¢¡ÊÆüÂæ´Ø·¸¤ò¡ËÈóÀ¯ÉÜ´Ö¤Î¼ÂÌ³Åª¤Ê´Ø·¸¤È¤·¤Æ°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ°ìÊâÆ§¤ß³°¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÏÅÚÂæ¤«¤éÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ºÙÀî»á¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
ºÙÀî¸îßæ ¸µÁíÍý
¡Ö°ÂÁ´¥é¥¤¥ó¤À¤±Æ§¤Þ¤¨¤ÆÏÃ¤¹¤ì¤Ð¼ý¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤µ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤ª¤µ¤¨¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤âÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡×