Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¿Æ»Ò4¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Êì¿Æ¤¬¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤Ë¤È¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î19Æü¡¢À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÊì¿Æ¤ÈÂ©»Ò3¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤éÌµÍý¿´Ãæ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢22Æü¤Ë¤ÏÎýÇÏ¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÌÜÄ¥¤ê¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»É¤·½ý¤Î¤¢¤ëÃæ·¦¿·ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¾Åìµþ»Ô¤Ç»àË´¤·¤¿Êì¿Æ¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ïº£·î14Æü¤ËÃæ·¦¤µ¤ó¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¤½¤Î2Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢Ãæ·¦¤µ¤ó¤Î²ñ¼ÒÍÑ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤é²ñ¼Ò°¸¤Æ¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙ¤à»Ý¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ·¦¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¼ÒÍÑ¥¹¥Þ¥Û¤¬¡¢À¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤Ë¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÃæ·¦¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
