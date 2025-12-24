Ìµ¿Íµ¡¤Î±è´ßËÉ±ÒÂÎÀ©¤Ë1Àé²¯±ß¡¡¾®Àô»á¡¢26Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï24Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò½ä¤ëÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤È¤ÎÀÞ¾×¤Î·ë²Ì¡¢Ìµ¿Íµ¡¤ò»È¤Ã¤¿±è´ßËÉ±ÒÂÎÀ©¡ÖSHIELD¡Ê¥·¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë·ÀÌó¥Ù¡¼¥¹¤Ç1Àé²¯±ß¤Î·×¾å¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¿·¤·¤¤Àï¤¤Êý¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤òÁáµÞ¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¼é¤ê¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥ë¥É¤ÏÂçÎÌ¤ÎÌµ¿Íµ¡¤òÅêÆþ¤·¡¢Åç¤·¤çÉô¤Ë¶á¤Å¤¯Å¨¤Î¿¯¹¶¤ò±è´ß¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤ë¹½ÁÛ¡£8·îËö¤Î³µ»»Í×µá¤Ç¤Ï1287²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï¸º³Û¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ×µáÀÇ½¤òÀºåÌ²½¤·¤ÆÁÛÄê¤¹¤ëµ¡¼ï¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¶â³Û¤òÀººº¤·¤¿¤¿¤á¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£