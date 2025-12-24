¡È¿·´î·à¤Î´é¡ÉÀ¾ÀîÃé»Ö¡¡µÈËÜ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ö¤êÈäÏª¡ª¡ÖÀ¾Àî²È¤ËÃÈÏ§¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤Ï24Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖÂè47²óµÈËÜ¿·´î·àGM·îÎã²ñ¸«¡×¤ò³«ºÅ¡£¡È¿·´î·à¤Î´é¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿À¾ÀîÃé»Ö¡Ê57¡Ë¤¬¡ÈµÈËÜ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ãé»Ö¡£GM¤Î´Ö´²Ê¿¡Ê76¡Ë¤äºÂÄ¹¤Î¥¢¥¡Ê56¡Ë¤é¤¬³Æ¼«¤Î¸ø±é¤òÈ¯É½¤¹¤ë´Ö¤Ï¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÀ¾Àî¤¤è¤·¡Ê79¡Ë¡¢À¾Àî¥Ø¥ì¥ó¡Ê79¡Ë¤é²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ïº£¡¢¼«Âð¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÃæ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë²È¤ËÃÈÏ§¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Êì¡¦¥Ø¥ì¥ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃÈÏ§¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉã¡¦¤¤è¤·¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¤·¡¢Ç°´ê¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤â¹âÎð¤Ç²Ð¤Î¸µ¤¬´í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÅµ¤ÃÈÏ§¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤È²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÈÏ§¤ò°Ï¤ó¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÃé»Ö¤âÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¤Î¤Ö¤è¤·¡Ê50¡Ë¡¢¾¾±º¿¿Ìé¡Ê49¡Ë¤é¤«¤é¡Ö¿·´î·à¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ÈÄí¤ÎÏÃ¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢Ãé»Ö¤â¶ì¾Ð¤¤¤À¡£¤µ¤é¤Ë´²Ê¿¤¬Äù¤á¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö¿·´î·à¤Î´é¤ÏÍèÇ¯2·î¤Þ¤Ç¡£ºÇ¸å¤Î¡Ê²ñ¸«¤Î¡ËÆü¤Ë¤ÏÀ¾Àî¤¤è¤··»¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥é¥ó¤òÈäÏª¡£Ãé»Ö¤Ï¡ÖÃÈÏ§¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£