¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÇÇúÈ¯²ÐºÒ2¿Í»àË´¡Ä¿¦°÷´Þ¤á5¿Í°ÂÈÝÉÔÌÀ¡¡¾ÃËÉ¡¦·Ù»¡¤¬Æþ½ê¼ÔÈòÆñ¤µ¤»¤¿Ä¾¸å2²óÌÜ¤ÎÇúÈ¯¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô

¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ç¥¬¥¹Ï³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÇúÈ¯²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢5¿Í¤¬°ÂÈÝÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Ð¥Ã¥¯¥¹·´¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ç23Æü¸á¸å¡¢ÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢1³¬ÉôÊ¬¤¬ÃÏ²¼¤Ë´ÙË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¥¬¥¹¤Î½¤¤¤¬½¼Ëþ¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤¬Æþ½ê¼Ô¤òÃ´¤®½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÈòÆñ¤µ¤»¤¿Ä¾¸å¡¢2²óÌÜ¤ÎÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇúÈ¯¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿Æþ½ê¼Ô¤¿¤Á¤¬¼þ°Ï¤ÎÊ£¿ô¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¦°÷¤ò´Þ¤à5¿Í¤Î°ÂÈÝ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¼ê¤Ç¤¬¤ì¤¤ò¼è¤ê½ü¤¤Ê¤¬¤éÁÜº÷³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÜÀß¤Î¿¦°÷¡§
Àè½µËö¥¬¥¹¤Î½¤¤¤¬¤·¤¿¤¬¡¢¼¼Æâ¤ÏÇ®¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌäÂê¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶âÍËÆü¤«¤éÆüÍËÆü¤Þ¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¡£
»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç¤ÏÀè½µËö¤«¤é¥¬¥¹¤Î½¤¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤ÏÏ³¤ì¤¿¥¬¥¹¤Ë°ú²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£