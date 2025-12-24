実家のワンコにしっぽをぶつけられたら、赤ちゃんは泣いてしまうかと思いきや…？予想外の尊い反応に悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で17万1000回再生を突破。「可愛くてたまらない」「微笑ましい」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんが『犬のしっぽにぶつかりまくった』結果→嫌がるかと思ったら…『まさかの反応』】

実家のワンコのしっぽがぶつかったら…

TikTokアカウント「hidetwehi2d」に投稿されたのは、投稿者さんが赤ちゃんと一緒に実家に帰省した時の様子です。実家のワンコに会うと、赤ちゃんは仲良くしたそうな様子を見せたとか。しかしワンコは赤ちゃんをスルーして、おもちゃで遊び始めたといいます。

ご家族が遊び相手になってあげると、ワンコは嬉しそうにしっぽをフリフリ。するとワンコの背後にいた赤ちゃんのお顔に、しっぽがペシペシッとぶつかってしまったとか！さっそくワンコの洗礼を受けて、赤ちゃんは泣いてしまうかと思いきや…？

赤ちゃんの意外な反応

意外なことに赤ちゃんは、「えへへっ」と声を上げて笑ったそう。どうやらワンコと遊んでいるような気分を味わえて、嫌がるどころか大喜びしているようです。

一方のワンコはおもちゃに夢中になっていて、赤ちゃんにしっぽがぶつかっていることに気づいてすらいない様子。その後も容赦なくしっぽをブンブン振って、赤ちゃんにぶつけまくっていたそう。それでも赤ちゃんは全く嫌がらず、ずっと嬉しそうに笑っていたとのこと。

喜ぶ姿が可愛すぎる！

途中でワンコのしっぽが顔面にぐいっと押しつけられて、赤ちゃんが「わっ」と悲鳴を上げる場面も！しかし赤ちゃんは相変わらずニッコニコで、何度しっぽをぶつけられても「もっとやって～」とばかりに喜んで受け止めていたそうです。

赤ちゃんの可愛い反応は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。いつか実家のワンコと赤ちゃんが仲良くなって、一緒に遊べる日がくるといいですね。

この投稿には「めっちゃ楽しそう」「幸せな気持ちになる」「くすぐったいよーって言ってるのかな」「クリティカルに当たったときの『わぁ』の声、可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「hidetwehi2d」には、赤ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「hidetwehi2d」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。