帰省を喜ぶわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で48万回再生を突破し、「イキイキしてて可愛い」「心が暖かくなります」「癒しをありがとう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：7ヶ月ぶりに帰省→犬と一緒に行こうとしたら、嬉しくなりすぎてしまい…思わず笑顔になる光景】

7ヶ月ぶりに帰省

YouTubeチャンネル「ポメラニアンのポメくん」の投稿主さんは、ポメラニアンの「ポメ」くんの可愛い姿を紹介しています。

今回、投稿主さんは、7ヶ月ぶりに実家に帰省することになりました。実家が大好きなポメくんですが、今回はちょっぴり特別。投稿主さんは娘さんが出来たばかりで、パパになってから初めての帰省だったそうです。

新幹線の中では、ポメくんはとってもお利口にしていたといいます。もともと、ポメくんは投稿主さんと2人暮らしをしていました。一緒に帰省したことは何度もあるため、新幹線の中で行先を察したのではないかとつづっています。

実家に到着すると、さっそく庭の見回りを始めたというポメくん。実家の庭はポメくんのお気に入りの場所で、のびのびと嬉しそうに駆け回っていたそうです。

じいじとのご挨拶

家の中は、ポメくんのためにカーペットが敷かれていました。久しぶりの実家のニオイを嗅いだポメくんは、興奮が止まらない様子。じいじが帰ってくると、尻尾を振りながら玄関でお出迎えをしたといいます。

じいじは、赤ちゃんに挨拶をしたあと、ポメくんのこともたくさんなでてくれたそうです。久々の再会はとても嬉しかったようで、しばらくじいじにベッタリだったとか。

おねだりと夜のひととき

それから、ポメくんはキッチンでウロウロし始めました。帰省したときは、ばあばに「きゅうり」をもらうのがお決まりなのだといいます。今回はばあばは手が離せなかったため、じいじからもらうことに。赤ちゃんのそばできゅうりをもらい、ポメくんはすこぶる上機嫌だったそうです。

夜になると、家族みんなで布団に入ります。しかし、ポメくんが真っ先に布団の上を陣取っていたとか。「勝手知ったる」といった具合でスヤスヤ眠っていたといいます。

独身時代はポメくんと2人で寝ていたという投稿主さん。娘さんが生まれ、実家でも家族4人で寝ることになります。その変化に、パパになった実感が湧いたとつづった投稿主さんなのでした。

この投稿には「嬉しさが込み上げる様子が愛おしい」「幸せ凝縮のご家庭ですね」「自分のことみたいにワクワクしました」などの温かなコメントが寄せられています。

ポメくんの日常はYouTubeチャンネル「ポメラニアンのポメくん」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ポメラニアンのポメくん」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。