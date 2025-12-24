¡Ö¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡Åð¤Þ¤ì¤ÆÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Î76ºÐÃË¤òÂáÊá¡Ô¿·³ã¡Õ
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ÎÃóÎØ¾ì¤Ç¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë½»¤à¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Î76ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï23Æü¸á¸å11»þº¢¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è²¼½êÅç¤Î¼«Å¾¼ÖÃóÎØ¾ì¤Ç¡¢Åð¤Þ¤ì¤ÆÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼«Å¾¼Ö1Âæ¡Ê»þ²Á1Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤ò»ý¤Áµî¤ê¡¢ÀêÍ¤òÎ¥¤ì¤¿Â¾¿Í¤ÎÊª¤ò²£ÎÎ¤·¤¿ÀêÍÎ¥Ã¦Êª²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¶î¤±ÉÕ¤±È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Å¾¼Ö¤Ï10ÂåÃËÀ¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åð¤Þ¤ì¤ÆÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
