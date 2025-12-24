¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¾×ÆÍ»ö¸Î ±¿Å¾¼ê¤Î65ºÐÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá ¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ß¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡Ä¼«¿È¤Î¥È¥é¥Ã¥¯²£Å¾ ¿·ÅìÌ¾¹âÂ®
°¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©°½À¥»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷Ž¥»³¸ý¾¼¹ÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê65¡Ë¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤Î¤¦¸á¸å11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤·¿·¾ë»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¡¦²¼¤êÀþ¤Î´çÊöÂèÆó¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ß¤Ç¡¢¼Ð¤áÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¼«¿È¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò²£Å¾¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤ë
¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë»³¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·ÅìÌ¾²¼¤êÀþ¤Ï¡Ö¿·¾ë¥¤¥ó¥¿ー¡×¡Ö²¬ºêÅì¥¤¥ó¥¿ー¡×´Ö¤¬¸áÁ°8»þ10Ê¬¤Þ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£