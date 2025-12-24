2025年12月20日、タレントの中川翔子が自身のYouTubeチャンネルを更新。絵日記を制作している様子を公開した。

【写真】さすがしょこたん、クオリティが高すぎる育児絵日記を制作する様子

中川は9月に双子を出産したことを報告。現在は自身のSNSで育児絵日記を発信しているようで、今回はその絵日記制作の様子を紹介していくようだ。

絵日記は4コマ漫画風に描くときもあれば、1枚絵で描くこともあるという。制作にはiPadを使っているようだ。まず中川はコマを描き、セリフを描いていく。そして最後に絵を描いていくようだ。漫画を描くときは下書きをせず、消しゴムもあまり使わないと語り、「無心になれますね」とコメントをした。

途中子どもが泣き始めてあやしながら描き続け、あっという間に線画が完成。次は色塗りに入っていく。中川は子どもの変化が大きいいまの時期を「面白い」と感じ、絵日記を描き始めたと語った。また、中川は出産当日も絵日記を描いていたようで、「息抜きになっている」と振り返った。

今回の動画に視聴者からは「アルバムみたいで良いね」「もう一つの母子手帳」「うますぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）