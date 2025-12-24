THE ALFEE¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù²Î¾§¥·ー¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥êー¥¹¡¡¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤â
¡¡THE ALFEE¤¬¡¢±ÇÁüºîÉÊ¡ØTHE ALFEE TBS COMPLETE BOX - 1983¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×～ 2024¡Ö²»³Ú¤ÎÆü¡×-¡Ù¤ò2026Ç¯3·î11Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÌðÂô±ÊµÈ¡¦THE ALFEE¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉðÆ»´Û¤Ï¤Ê¤¼ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡©¡¡¸ø±éµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¡ÈÆ´¤ì¡É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó40Ç¯°Ê¾å¤Îµ°À×¤ò¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Î²Î¾§¥·ー¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Blu-ray5ËçÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥¹¥È¥¢¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¡Ø·î¸÷²»³ÚÃÄ¡Ù¤è¤ê¡Ö¥á¥êー¥¢¥ó¡×ÃÆ¤¸ì¤ê¤ä¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÆ±Áë²ñ¡Ù¤è¤êTHE ALFEE¤Î¡ÈÌ¾ÌÂ¾ìÌÌ½¸¡É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë