¸½¾õ¤Î¶õÊì¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÂç·¿¤Ë¡ª
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Î´ðÃÏ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹·³¾Ê¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï³¤·³ÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¶õÊì¤ò·úÂ¤¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¡¢2025Ç¯12·î21Æü¡¢²¤½£¤ÎÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹Ò¹Ô¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸!? Æ°¤¯¼¡À¤Âå¶õÊì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤«¤ÄÊñ³çÅª¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³¤·³¤Ë¿·¤¿¤Ê¶õÊì¤òÇÛÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î·×²è¤Ï12·îÃæ½Ü¤´¤í¤Ë·èÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾õ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³¤·³¤Ï¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥É¡¦¥´¡¼¥ë¡×¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó·úÂ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿´Ï¤Ï¡¢Æ±´Ï¤Î¸å·Ñ´Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡À¤Âå¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖPA-NG¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¤ÏÀµ¼°¤Ê·úÂ¤¾µÇ§°ÊÁ°¤«¤éºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£9·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¡¼¥Ð¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤Î¥·¥§¥ë¥Ö¡¼¥ëÂ¤Á¥½ê¤Ç¡¢K-22¸¶»ÒÏ§¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë³ÖÊÉÍÑ¹ÝÈÄ¤ÎÍÏÀÜºî¶È¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËþºÜÇÓ¿åÎÌ¤ÏÌó7Ëü5000¥È¥ó¡¢Á´Ä¹¤ÏÌó300m¡¢ºÇÂçÉý¤ÏÌó80m¡¢Â®ÎÏ¤Ï27¥Î¥Ã¥È¡ÊÌó50km/h¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾è°÷¤ÏÌó2000¿Í¤Ç¡¢¿··¿¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤ò30µ¡ÅëºÜ¤·¡¢ÅÅ¼§¼°¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤òÁõÈ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ËþºÜÇÓ¿åÎÌ¤¬Ìó4Ëü3000¥È¥ó¤Î¡Ö¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥É¡¦¥´¡¼¥ë¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂçÉý¤ËÂç·¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´°À®¤¹¤ì¤Ð²¤½£ºÇÂç¤Î¶õÊì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¥Ë¥ß¥Ã¥Äµé¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¤ä¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³³¤·³¸þ¤±¤Ë½¢Ìò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄÌ¾ïÆ°ÎÏ¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¤Ë¶á¤¤µ¬ÌÏ¤Î´Ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·úÂ¤¤Ë¤ÏÁêÅö¤ÊÇ¯·î¤òÍ×¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤¾å¸ø»î¤Ï2036Ç¯¤´¤í¡¢½¢Ìò¤Ï2038Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
