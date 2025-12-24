¼êÅçÍ¥¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥§¹¾¾å¤Î¡ØTHE W¡ÙÍ¥¾¡¤ò½ËÊ¡¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤ÏÎÞÎÞ¤Ç¤·¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼êÅçÍ¥¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¹¾¾å·É»Ò¤é¤È¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡Ù¤ÎÍ¥¾¡¤ª½Ë¤¤²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¼êÅç¤Ï¡Ö¤æ¡¼¤Ó¡¼¤à¤ÈÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥±¥¤¤Á¤ã¤ó¤È¥Ë¥Ã¥Á¥§¹¾¾å¤Á¤ã¤óTHE W Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦²ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¹¾¾å¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¥í¥±°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤ÏÎÞÎÞ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È²þ¤á¤Æ½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£