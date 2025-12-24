¿·ÀéºÐ¹Ô¤¶õ¹ÁÏ¢Íí¥Ð¥¹²ÐºÒ¡¡¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬¸¶°øÄ´ºº¡¡Æ»±ûÆ»¤Ç41¿ÍÈòÆñ¡Ä¥¨¥ó¥¸¥óÉÕ¶á¤«¤é½Ð²Ð¤«
ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤ÎÆ»±ûÆ»¤Ç¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¹Ô¤¤Î¶õ¹ÁÏ¢Íí¥Ð¥¹¤¬Ç³¤¨¤¿¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬£±£²·î£²£´Æü¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤ÎÄ´ºº¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéºÐ»Ô¤ÎÆ»±ûÆ»¤Ç¤Ï£±£²·î£±£·Æü¡¢ËÌÅÔ¸òÄÌ¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¹Ô¤¤Î¶õ¹ÁÏ¢Íí¥Ð¥¹¤¬Ç³¤¨¤ë¼ÖÎ¾²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¾èµÒ¾è°÷¤¢¤ï¤»¤Æ£´£±¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷ÈòÆñ¤·¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¾¾ÅÄ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë¡Ö¾ÃËÉ¤ä¼ÖÎ¾¥áー¥«ー¡¢ËÌ³¤Æ»±¿Í¢¶É¤Î¿¦°÷¤¬¾Æ¤±¤¿¼ÖÎ¾¤Î¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¡¢¾ÃËÉ¤ä¼ÖÎ¾¥áー¥«ー¤Ê¤É¤Ï£²£´Æü¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤ÎÄ´ºº¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ð¥¹¸åÊý¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÉÕ¶á¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¾ÃËÉ¤Ï½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£