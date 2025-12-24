「大胆過ぎる」「カッコいい」本田真凛の“イメチェン”にフォロワー騒然 本人も「本当に本当に本当に光栄」「かわいすぎるね」
BLACK PINKと巨人のコラボグッズのモデルを務めた本田真凛(C)Getty Images
プロフィギュアスケーターで女優の本田真凛が、12月24日までに自身のインスタグラムを更新。これまでのキュートな印象から一転、ファッションや表情の振り幅でファンの視線を集めている。
【写真】「大胆過ぎる」と話題…コラボグッズを着こなす本田真凛をチェック
本田は6枚の写真を公開。ロングヘアを下ろした柔らかな表情から編み込みヘアでクールに決めたカットまで、雰囲気の異なる姿が並ぶ。「GIANTS」「TOKYO」とプリントされたユニホームや、「BLACKPINK」と背中に刺繍されたスタジャンも、堂々と着こなしている。また、大胆なへそ出しショットも収められている。
さらには、網タイツやスパンコール素材、ウエストチェーンといった小物使いが、スタイリングに妖艶なアクセントを添えている。これは4人組ガールズグループ「BLACK PINK」が東京ドームで開催するワールドツアー東京公演を記念し、プロ野球の巨人が来年1月8日正午からオンラインストアなどでコラボグッズを発売予定で、先立って本田がモデルを務めた。
本田は「BLACK PINK×GIANTS」と切り出し「2016年のデビューショーケースの写真を初めて見た中学生の頃からずっと大好きで、どんな時も心の支えとなっているBLACKPINK様。ハタチの時に東京ドームで始球式という貴重な経験をさせていただいたGIANTS様」とそれぞれに対する思いを記した。
続けて「自分にとって特別な想いが重なるコラボグッズで、モデルを務めさせていただくことになりました。本当に本当に本当に光栄です」と大感激。「かわいすぎるね、、？？？ぜひチェックしてみてください」と呼びかけた。
フォロワーも大盛り上がりだ。「最高なコラボ」「巨人とまりんちゃん両方好きだから凄い嬉しい」「大胆過ぎる」「カッコいい」「綺麗だよね〜」「こういうまりんも良いね」などと、様々な感想がコメント欄に寄せられている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]