¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢·úÊª¤Î°ìÉô¤¬Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢21¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¹Ù³°¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å¡¢ÇúÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·úÊª¤Î°ìÉô¤¬Êø¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£È¯À¸Ä¾¸å¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢±ê¤ä¹õ¤¤±ì¤¬Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÇúÈ¯¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â21¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ÈÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À»ÜÀßÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¿Í¤Î°ÂÈÝ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸¶°ø¤ÏÄ´ººÃæ¤Ç¡¢Åö¶É¤Ï¡¢¥¬¥¹ÇúÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë